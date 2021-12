Quejas por problemas con la telefonía fija

EL ROBO DE CABLES NO TIENE FRENO EN LA REGIÓN / EL DIA

Un grupo de usuarios de Movistar reclamaron porque desde hace casi un mes están sin servicio de telefonía fija .

“La empresa no resuelve el problema ni saben cuando lo resolverán. Con lo cual todos al no tener una respuesta concreta de la empresa nos quisiéramos dar de baja pero no hay nada por aquí y a esta altura cambiar el número también es complicado”, planteó uno de los usuarios afectados, que viven en la zona entre caminos a 2 cuadras del Camino Belgrano y a 150 metros de la calle (473), de City Bell.

Además de la falta de servicio, los vecinos que no cuentan con el servicio desde la primera quincena de noviembre aseguran que la empresa “ofrece un teléfono inalámbrico que funciona pésimo, peor que un celular. Mientras, estamos gastando cualquier cantidad de dinero en recargas para poder llamar a donde necesitamos y ellos no lo reconocen”.

A pocas cuadras, aseguran los usuarios, hay servicio telefónico. “No entendemos por qué no hacen la reparación. Incluso nos han dicho que no lo van a reponer, que se hará el cableado de fibra óptica, pero no saben cuándo lo van a habilitar”, detalló un usuario que se comunicó con este diario.

También detallaron que esta falla los ha “perjudicado en el sistema de seguridad. Muchos hemos tenido que colocar la alarma por radio, por cierto, muy costosa. Hemos denunciado este problema en organismos de control y defensorías pero nadie hace nada. Estamos muy desprotegidos como usuarios de este servicio”, dijo uno de los vecinos que espera una pronta solución.