Interna en Damas Gratis: dinero, maltrato y más en un culebrón familiar y tropical

En apenas 48 horas se destapó una feroz interna en Damas Gratis, entre los hermanos Lescano: Romina, voz femenina de la emblemática banda de cumbia, dejó la banda con fuertes acusaciones contra su hermano Pablo, que ayer recogió el guante y le respondió picante, en lo que promete ser apenas el prólogo de una terrible disputa.

Todo comenzó cuando Romina Lescano, voz femenina de Damas Gratis, anunció por redes sociales su desvinculación del grupo y acusó malos tratos por parte de su hermano.

“Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo. ¡Los voy a extrañar!”, publicó la vocalista en su cuenta de Instagram.

Sin embargo y sin dar mayores precisiones, la cantante publicó otras frases, a las que cerró con un “ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor”.

La hermana de Pablo Lescano, ícono de la cumbia villera, publicó en sus redes dichos que le habría espetado su hermano como prueba del maltrato recibido: “Hace 23 años vengo aguantándote porque sos mi hermana”; “No te soporto más”; “No vengas más”; “Sos un dolor de huevos”; son las frases que posteó en las stories de Instagram. También, “devolveme los dos millones que perdiste”, reclamo que tendría que ver con que en 2004 Romina sufrió el robo por 680 mil dólares de una caja de seguridad de Pablo que ella administraba.

Aquel traumático hurto sumió en profunda depresión al cantante, quien llegó a asumir que a partir de ese golpe anímico y material cayó en la adicciones. En diálogo con C5N había mencionado a Romina, y dejó entrever que la responsabilizaba por la administración de su cuenta bancaria: “Vino mi hermana, me dijo eso, que la caja estaba vacía, y ni bien terminó de decírmelo, me sumergí completamente en la droga: era un pibe, no tenía casa, tenía un auto y una moto nada más, pensé que no quería vivir más”.

Por supuesto, Pablo no se quedó callado: en un posteo que despertó más confusión que certezas, tiró: “Chau langosta. Buen viaje, gede”. ¿Un palo para Romina o un mensaje para un amigo que falleció? El cantante no respondió mensajes ni agregó nada en las redes sobre la pelea familiar que lo llevó a subir ayer, por primera vez, sin Romina al escenario.

Y que generó mucho ruido en las redes: no fueron pocos quienes atacaron a Lescano en Twitter e Instagram preguntándole por qué se peleó con su hermana y la echó. Tantos fueron los mensajes que Lescano fue trending topic durante buena parte de la jornada de ayer en la red social del pajarito. Esta historia continuará...