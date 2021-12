Estefanía Pasquini a dos años de su matrimonio con Cormillot: "No te cases"

“Si tenés pareja y creés que es perfecto, no te cases”, comenzó escribiendo la jóven esposa de Cormillot. “Si creés que no hay nadie como él, si cada vez que lo ves sentís mariposas en la panza y el tiempo se te pasa volando, no te cases”.

Así, dos años después, Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini continúan a paso firme con su relación, más aún desde que se agrandó la familia con el nacimiento de Emilio el pasado 17 de septiembre. Ahora, a dos años del casamiento, la nutricionista compartió un sincero posteo en sus redes sociales, donde reflexiona sobre el amor, las relaciones y las decisiones.

Pero hubo mas invitaciones a no pasar por la ceremonia. “Si harías cualquier cosa por verlo un segundo, si solo pensás en estar con él, que nadie te va a amar así, o que no podés amarlo más de lo que ya lo hacés, no te cases”, continuó Estefanía, que resumió su argumento con una frase contundente: “Si estas enamorado, no te cases”.

También, de repente, el mensaje valora el "sí" y se anima nuevamente: “Hacelo recién cuando no quieras regalarle la luna, sino ir juntos, cuando te cueste hablar, reír, estar ahí... Y aun lo haces. Cuando lo extraordinario se vuelva rutina, y puedan hacer de eso cotidiano algo extraordinario”, señaló emotivamente la nutricionista. Al tiempo que agregó: “Cuando entiendas que pedir perdón, es mucho más importante que perdonar y tener la razón y aún cuando sepas que podes vivir sin el, pero aun así lo elegís para todos los días”,

Vale recordar que el 8 de diciembre de 2019 la historia de amor de Alberto Cormillot (83) y Estefanía Pasquini (35) tuvo su broche de oro en un salón de Villa Devoto. Los nutricionistas se conocían desde 2012 y llevaban poco más de un año de novios cuando se casaron en un hermetismo absoluto, acompañados por su círculo más íntimo de familiares y amigos.