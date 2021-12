Coldplay sumó la cuarta fecha en River: cuánto cuestan y dónde comprar las entradas

Coldplay metió un cuarteto de fechas en River Plate tras la demanda inmediata de entradas para el primer recital. La primera será el próximo 25 de octubre del 2022 y ya hay muchas expectativas por la novedosa puesta en escena que traerán al país.

Hace algunas horas atrás, la banda británica lanzó tres nuevas fechas para los fanáticos que se quedaron con ganas de conseguir su ticket. Así es que el conjunto musical llegará al Monumental el 25, 26, 28 y 29 de octubre del año que viene.

Según se anunció, los teloneros en River Plate para cuatro noches inolvidables será H.E.R. En esta oportunidad, Coldplay le reveló a sus seguidores que presentarán una puesta en escena más sustentable y menos dañina para el medioambiente.

LEA TAMBIÉN Volaron las entradas para ver a Coldplay en River: la banda agregó otros dos recitales

“Music Of The Spheres World Tour” se llamará la gira que traerá a los británicos a Argentina. Con más de un millón de entradas vendidas en el mundo, tras cumplir las cuatro fechas en el país seguirán recorriendo toda América y parte de Europa. Hace cuatro años que no visitan el territorio nacional con su música.

Entradas

Las entradas para el primer show ya están completamente agotadas. Sin embargo, para las últimas fechas anunciadas aún hay tickets disponibles. All Access es la plataforma que las comercializa. Las entradas tienen un valor desde $5500 a $16500.