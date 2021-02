Recomendaciones ante las lesiones en el agua

En nuestro país, el ahogamiento, tanto en piletas como en bañeras es uno de los principales tipos de “lesiones por causas externas” (LCE) en niños, que considera además desde caídas desde la cama, quemaduras y atragantamiento, hasta contactos con electricidad, y que representan la primera causa de muerte en chicos de entre uno y 15 años, con una tasa de 11,6 casos por cada 100.000 niños.

Y es justamente en cuanto a las medidas imprescindibles para evitar riesgos de ahogamiento, que los especialistas coinciden en que “todo niño menor de cuatro años o que no nade con eficiencia debe tener colocado el chaleco salvavidas en el área cercana a la piscina, que para ser considerado eficiente debe mantener a flote al niño, con la cabeza fuera del agua, aún si estuviera inconsciente”, mientras que también se aconseja “no dejar juguetes u objetos atractivos que floten en la piscina, pues llaman la atención de los más pequeños, que no tienen noción del peligro”, al tiempo que las piletas inflables o desarmables que no cuenten con cerco, deben ser siempre vaciadas totalmente luego de su uso”.