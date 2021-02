Moria Casán vendrá el viernes a La Plata para vacunarse contra el coronavirus: "Soy pro-vacuna, creo en la ciencia"

Conmocionada, preocupada, pero sin perder el humor y la sonrisa. Así, con alegrías y altibajos, transita Moria Casán este momento marcado por la ola de contagios de coronavirus que azota al mundo de la farándula, que hoy reza por la salud de Carmen Barbieri, internada a causa del Covid-19 en una clínica de la capital federal.

En ese marco, Moria, quien integra el grupo de riesgo debido a su edad, aseguró que cree en la ciencia en la lucha contra la pandemia. Consecuente con ese pensamiento, el viernes hará una pausa en la temporada teatral de Mar del Plata para venir a La Plata, con turno en mano, y aplicarse la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

Durante el fin de semana, en diálogo con Implacables, el programa que conduce Susana Rocassalvo, Moria Casán afirmó que “soy pro-vacuna, me voy a vacunar con la Sputnik V".

Y agregó: "Me llamaron para saber si quería por mi edad, porque soy de riesgo, y les dije que sí, que absolutamente. Para eso están los científicos que trabajan: para que tengamos una vida mejor. Sería ignorante, si me di todas las vacunas toda mi vida, ¿por qué no me voy a dar esta?"

Moria sostuvo que tiene turno para la primera dosis de la vacuna rusa y explicó que deberán pasar otros 21 días para regresar a La Plata a fin de darse la segunda dosis e inmunizarse contra el virus pandémico.

Además, le dedicó "toda mi energía a Carmen Barbieri, que es una bestia, que se ha dedicado a la salud de tanta gente, yo creo que va a salir adelante". "Acá las brujas: Leal, Mianovich, Cárpena y demás realizamos oraciones por ella", expresó en medio del impacto que causó en el ambiente del teatro la internación de su colega.

No hace más de diez días el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había expresaro que "estamos invitando a referentes de otros campos a que se vacunen".

"Utilizaríamos pocas vacunas, unas 100, para que con su ejemplo puedan convencer a otros. Al ver que ellos también ponen el hombro, algunos pueden convencerse de que esta vacuna, como todo lo que aprueba nuestro ANMAT, sirve, previene y cuida", sostuvo el mandatario provincial.