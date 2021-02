Roly Serrano: “La pandemia me permitió reflexionar y acomodar un montón de cosas”

“El humor, siempre que sea sano, sirve para todo, incluso en una situación dramática. Y hoy la gente necesita pasarla bien, divertirse, disfrutar, emocionarse. Siempre, dejando el mensaje que uno quiera”, declara Roly Serrano, a días de estrenar en el marco de las Producciones Audiovisuales del Tinglado “Dos Velas”, comedia romántica vía streaming que protagoniza junto a Romina Gaetani y que se verá, desde este sábado, todos los sábados a las 21.30 durante un mes.

“Un grotesco hermosísimo”, según define, en diálogo con EL DIA, el actor salteño la obra en la que “dos almas perdidas”, Gaetani y él, “que se encuentran en un velorio”. Allí, solos los dos, “pasa de todo”, pero la comedia en el marco de un duelo da lugar también al romance y la emoción.

Serrano, recordado por el público más joven por su ya mítico paso por “El Marginal”, vuelve a encontrarse en la obra con Gaetani, con quien trabajó en “Cajas chinas” durante la pandemia, una de las primeras propuestas de streaming en las que participó el actor, que se mantuvo en movimiento a pesar del cierre de salas y rodajes. En aquel proyecto (que terminó con una denuncia por estafa de los actores a la directora, Kris Niklison, quien se adjudicó la autoría de la obra: un tema “ya cerrado”, dice Serrano) se encontró con Gaetani y “descubrimos que tenemos una química extraordinaria, y ya estamos pensando en armar alguna otra cosa”.

Reunidos ahora como únicos protagonistas de “Dos velas”, la comedia de Alfredo Megna que cuenta con dirección de Eduardo Lamoglia, esa química volvió a aflorar, pero la producción y los actores, de todos modos, tuvieron que trabajar mucho: Serrano cuenta que hubo “largas horas de grabación” porque la idea no era “hacer teatro filmado: hay movimientos de cámara, varios planos, otra apuesta”.

De hecho, Serrano afirma que el streaming llegó para quedarse pero “creo que tenemos que afilar el formato, para que sea un formato especial”. El teatro, de todos modos, “es irreemplazable”, dice. El streaming es otra cosa, como fue la televisión cuando apareció. Y te da la posibilidad de llegar a lugares donde la gente jamás podría tener acceso a esos artistas. Lo económico también es bueno: sacás una entrada y lo puede ver toda la familia”.

Claro: falta el público, ingrediente fundamental a la hora de hacer comedia. Por streaming (aunque “Dos velas” tiene planes en el futuro para hacer funciones presenciales) la risa no vuelve. “Es difícil”, reconoce Serrano. “Pero se hace: no dirigís el humor al público, sino que nace de las situaciones que vivís”, agrega, y cuenta que “me pasa lo mismo con ‘Rotos de amor’: estamos en el Tabaris (de miércoles a domingo), pero viene poca gente por los protocolos. Y claro: no es lo mismo que tener una sala llena, la gente aplaudiendo de pie... ya volverá. Ojalá que pronto”.

EL REENCUENTRO CON EL PÚBLICO

“Rotos de amor”, la comedia de Rafael Bruza donde comparte cartel con Antonio Grimau, Víctor Laplace y Osvaldo Laport, marcó el reencuentro de Serrano con el público, tras un año de encierro, y “ha sido hermoso”, confiesa. “Porque, salgamos de la pandemia: cuando uno hace una obra, la gente que viene se bañó, se preparó, se vistió y salió a disfrutar del evento. Entonces, nosotros los actores siempre estamos agradecidos, haya cinco, diez o mil. Incluso, creo que se siente mucho en nuestra obra: las personas que van terminan todas paradas, gritando, agradeciéndonos, y nosotros a la vez les agradecemos a ellos que a pesar de todos los miedos que hay con respecto al COVID estén presentes”.

Serrano lleva en ese sentido tranquilidad al público: “Hay muchos cuidados en la sala: hoy es más peligroso ir al supermercado que ir al teatro”, afirma, y cuenta que “a nosotros nos hisopan una vez por semana, nos cuidamos, cuando entro al teatro me toman la temperatura, me bañan en alcohol, y al público le pasa lo mismo”.

“Hay que tener respeto, pero no miedo”, recomienda, aunque no por eso se alinea con ciertas posturas despreocupadas que pululan en la farándula y en la sociedad respecto a la pandemia. De hecho, lanza que “es nocivo que se haya utilizado la pandemia políticamente, hacer que la gente se ponga en una actitud negativa ante la vacuna”. Serrano, animal político y candidato a diputado en 2019, cuenta que “esa supuesta grieta, armada por los que dicen que los otros arman la grieta, me duele: en este momento tan difícil es donde más unidos tenemos que estar todos, porque tenemos un enemigo en común, ese bichito de mierda. Y si estamos todos peleándonos, gritando en contra del otro, el bichito va a ganar”.

CAMBIO DE HÁBITOS

En lo personal, sin embargo, confiesa que la pandemia no le vino mal: “No es que le agradezca a la cuarentena, pero le saqué el jugo”, se ríe el actor, que durante los meses de encierro comenzó a cuidar su salud y bajó notablemente de peso. “Una tremenda gastroenteritis que me agarró al principio de la cuarentena me dejó tirado. Tuve que cambiar la alimentación, y estar en casa, conmigo, disfrutarme de otra manera, me hizo ver otras cosas, me dio un espacio de reflexión que me ayudó a acomodar un montón de cosas: eso se tradujo en que bajé mucho de peso”, relata.

Un cambio de hábitos a tiempo, que permite esbozar, tal vez, un contraste con la vida de una de las grandes figuras argentinas, a la que Serrano encarnó en la gran pantalla: Diego Maradona. Su muerte, dice el actor, “fue dura. Pensábamos que era un dios, y no pensábamos que era un ser humano al que le podía pasar lo que le pasó”.

Pero el dolor del actor no emanó tanto de su muerte: “Él vivió a pleno, y no se arrepentía de haber vivido como vivió”, dice. Le dolió, en cambio, y “mucho”, “lo que se armó alrededor de su muerte, que me pareció nocivo. No somos buenos seres humanos en ese sentido: no lo dejamos vivir en paz, y tampoco lo dejamos morir en paz”.