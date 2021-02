City Bell: preocupa a los padres el estado edilicio de la Escuela N° 12

Cada vez falta menos para el anunciado retorno a las aulas y en distintas comunidades educativas comienzan a encenderse luces de alarma por el estado edilicio de los establecimientos.

Ahora padres e integrantes de la cooperadora de una escuela de City Bell se mostraron preocupados por el deterioro que, dijeron, presenta el edificio escolar. Se trata de la escuela primaria N°12 “Victoriano Montes”, de 14 entre 467 y 471. “La realidad es que los reclamos no son solamente de ahora. La edificación tiene falencias hace tiempo. Las estufas que la mayoría de las veces no funcionan. El cielorraso se cae a pedazos, se llueve en algunos sectores”, planteó Manuel Fernández, abuelo de dos alumnos del establecimiento educativo. Y agregó que los únicos arreglos que se han visto en el edificio escolar se llevaron a cabo a partir del esfuerzo de los integrantes de la cooperadora, “con apoyo de la comunidad educativa, que han hecho kermés para tratar de recaudar algo y aplicarlo a mejoras”.

Precisamente, trascendió un comunicado de la Asociación Cooperadora en el que plantean: “Estamos comenzando un nuevo año y aún no tenemos certeza acerca de la posibilidad de la presencialidad en nuestra escuela (...) Sin embargo nos preocupa, y mucho, si tener la certeza de que no se han realizado las obras estructurales necesarias para garantizar dicha presencialidad y que por la falta de mantenimiento durante el último año se agravaron las condiciones edilicias”.

Explicaron que “desde hace años venimos reclamando arreglos esenciales, hemos participado activamente en reuniones, relevamientos, acuerdos y un sinfín de actas que han quedado archivadas. Sabemos que está asignado un presupuesto del Fondo Educativo para la obra, porque la escuela esta en riesgo edilicio, y el mismo no ha sido ejecutado por los organismos responsables: infraestructura y municipio”.

Ademas, dijeron “la cooperadora ya no cuenta con fondos para los gastos que suele afrontar, por ejemplo: artículos de limpieza, porque no se inicio el registro de socios del año 2020 y en consecuencia no se cobro la cuota”.

Por eso pidieron “que se garantice desde el Consejo Escolar todos los insumos necesarios para la higiene del establecimiento y garantizar las condiciones optimas de limpieza”.