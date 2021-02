El virus muta y el mundo se pregunta: ¿una vacuna alcanza para varias cepas?

Mientras los científicos de todo el mundo trabajan contrarreloj para obtener la vacuna que le ponga freno a la pandemia de coronavirus, los mismos científicos se preguntan hasta qué punto podrán ponerle un punto final mientras el virus muta y la variante de sus cepas generan interrogantes y temores en todo el mundo. ¿Es posible pensar que una sola vacuna pueda funcionar contra todos los coronavirus?

“Todo es en tiempo real y nadie puede saber la respuesta ahora”, es la opinión generalizada entre los especialistas consultados por este medio. Pero, lo reconocen todos, la preocupación a que las cepas se multipliquen y haya así que ir actualizando las vacunas “minuto a minuto” es una realidad que parece instalada desde hace días en los laboratorios de todo el mundo.

El equipo de científicos de la Universidad de Oxford, de hecho, que trabaja en conjunto con el gigante belga AstraZeneca, desarrolla una nueva versión de su vacuna que pueda ser eficaz contra las nuevas variantes del virus surgidas en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil.

Las primeras observaciones epidemiológicas del Reino Unido notaron que las personas que ya han pasado por el coronavirus no tienen riesgo elevado de contraer la variante británica, B117. Esto indica que la inmunidad adquirida contra este “linaje” anterior protege también contra la nueva.

Claro que no todo es color de rosa: en Sudáfrica, el 48% de las personas que han pasado la enfermedad no tienen capacidad de neutralizar la nueva variante 501Y.V2.

Si esto se confirma, la variante de Sudáfrica adquirió así la capacidad de burlar el sistema inmunológico, lo que ayudaría a explicar el rápido aumento de casos registrado en el país en las últimas semanas, y revisar todas las vacunas que se vienen produciendo hasta el momento.

Esta situación también se ha observado en Manaos, Brasil. Según un estudio publicado en la revista Science, el 76% de la población tenía anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Pese a que tres cuartas partes de la población han tenido la infección por coronavirus, la ciudad volvió a tener una explosión de casos. Otro punto que lleva a los científicos a analizar la respuesta que “disparan” las vacunas.

Así las cosas, las variantes del virus surgidas en Sudáfrica y Brasil parecen ser capaces de escapar a los anticuerpos de personas que ya han pasado la enfermedad, lo que podría comprometer seriamente la eficacia de las vacunas.

En este escenario, y según detalló la prensa británica, los científicos de Oxford y AstraZeneca estaban acelerando investigaciones para determinar qué tan rápido podrían reconfigurar su plataforma de creación de vacunas ChAdOx.

Incluso el gobierno de Boris Johnson, presionado por los récords de fallecidos y un amesetamiento alto en el número de contagios diarios, ha mantenido “conversaciones intensas” con científicos sobre las nuevas variantes. El Primer Ministro dijo a los diputados que confiaba en que la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) fuera capaz de aprobar nuevas modificaciones de vacunas tan rápido como fuera necesario.

“El equipo actualmente no cree que sea necesario, pero sería estúpido no estar preparado”, dijo la fuente. “Debería llevar uno o dos días ajustar el sistema”, reproduce el diario The Telegraph.

Ante esto, un portavoz de la Universidad de Oxford adelantó que deben esperarse nuevas variantes, ya que “se sabe que los virus cambian constantemente a través mutaciones. Estos cambios están siendo monitoreados de cerca por científicos y es importante que sigamos estando atentos a los cambios en el futuro”.

La Universidad de Oxford, de acuerdo a lo informado en los últimos días, está evaluando cuidadosamente el impacto de las nuevas variantes en la inmunidad de la vacuna y evaluando los procesos necesarios para el desarrollo rápido de vacunas COVID-19 ajustadas si fueran necesarias.

Para Anthony S. Fauci, mientras tanto, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los EE UU, “es necesario vacunar a la mayor cantidad posible de personas con las vacunas actuales disponibles y prepararse para la eventualidad potencial de que se tengan que actualizar en el futuro”.

Los expertos locales, hay que decir, insisten por su parte que las variantes que preocupan y despiertan la atención y preocupación de la comunidad científica son tres: la del Reino Unido, la de Sudáfrica y la de Brasil. ¿Y si aparecen más? Está claro que la aparición de las variantes planteó el fantasma de que la generación actual de vacunas podría volverse obsoleta antes de que se hayan siquiera comenzado a aplicar en todo el globo. Por el momento, sobre la mesa de los laboratorios parece haber más preguntas que respuestas concretas.