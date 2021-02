La experiencia de las colonias de vacaciones: con “burbujas” y por ahora “sin sobresaltos”

Grupos reducidos, espacios delimitados, revisiones médicas y turnos de un máximo de cuatro horas fueron algunas de las medidas de prevención que permitieron a las colonias de vacaciones recibir a los chicos este verano. Y hasta ahora, según lo relatado a EL DIA por distintos profesores, la experiencia sirvió para que los chicos retomaran el vínculo social con niños de su edad y, por ahora, se atravesó “sin sobresaltos” ya que -al menos en los casos consultados- no se reportaron contagios.

En La Plata funcionan colonias de verano en unas 30 instituciones. Este año, para poder sostener su actividad, debieron adecuarse a los protocolos preventivos, a los que también debieron responder las familias. Es que entre los requisitos que debían cumplir para asistir figuraban presentar un apto médico y completar una declaración jurada con los datos personales y el estado sintomático del asistente, debiendo informar inmediatamente si el niño o niña manifiesta síntomas asociados al COVID-19.

Ahora bien, ¿qué conclusiones sacan en las colonias de la experiencia de este verano tan particular? El profesor Marcelo Ávalos, de la colonia del Colegio San Luis, explicó que “en realidad, cuando vamos a la actividad, es muy parecido a lo que habitualmente hacemos, con una reducción (de integrantes) en cada burbuja, porque los profesores tienen la capacidad máxima de 15 colonos. En eso se notó, porque nosotros tenemos colonias multitudinarias” que este año no se armaron. Sobre los cuidados, explicó que “hay un protocolo de ingreso, tomamos la temperatura y les ponemos alcohol en gel; los chicos entran con barbijo pero durante su actividad -en la burbuja que les corresponde- no lo usan”.

Ávalos dijo que los chicos “no tienen contacto con nadie más que con los componentes de su burbuja”, y que la única actividad en la que van varios nenes en simultáneo es la pileta, aunque tampoco allí se juntan.

“Una de las cuestiones por las que se permitió la apertura de las colonias es la sanitización del agua -explicó-. O sea (los nenes) están mucho tiempo dentro del agua, por lo menos dos veces por turnos”. No tuvieron, dijo, contagios de COVID-19.

Tampoco los hubo en la colonia de Los Tilos. Mariano Herrera, coordinador de esa propuesta, dijo a EL DIA que “por suerte hasta ahora no tuvimos ningún sobresalto”, y destacó que “más que nada tuvimos que adecuarnos a no usar espacios cerrados y hacer un cupo al espacio de los grupos. La actividad de colonia permite que, al ser al aire libre, no haya un riesgo tan grande. Los grupos no se cruzan entre sí, no usamos los vestuarios ni los quinchos”, explicó.

Por eso, remarcó: “Nosotros trabajamos de una forma distinta a lo que es una escuela, no podemos compararlo de ninguna manera. Sabemos que va a ser complicado y los padres están preocupados, pero nos estamos preparando para eso”.