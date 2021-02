“Si sale mal perdemos la matrícula y vamos en cana”

Siguen los coletazos tras el fallecimiento de Diego Maradona y se volvieron a filtrar chats ligados al cuerpo médico que atendía la salud del Diez. En este caso, se conoció una conversación entre el psicólogo de astro, Carlos Díaz, y la ya conocida psiquiatra Agustina Cosachov

En el ciclo televisivo Intrusos mostraron un fragmento de la conversación y se puede leer a Díaz decirle a Cosachov: “Agus, si sale bien Diego esto puede ser algo que quede para la posteridad. O perdemos la matrícula y vamos en cana o somos semidioses”, dijo el facultativo en una charla previa al fallecimiento de Diego.

El diálogo entre el psicólogo y la psiquiatra continúa cuando él le habla sobre las adicciones de Maradona: “Lo más importante es que está limpio, el resto se va viendo sobre le marcha”. Y Cosachov le responde: “Exactamente. Estoy contenta, la verdad es que venimos bien”.

Además, el propio Díaz le cuenta luego a Agustina que se va a reunir con Gianinna Maradona, hija del astro, y pide no contarle que habría sido convocado por Matías Morla.

“Mañana voy a juntarme con Gianinna para saber esto del pasado de Diego, ver qué tomó, que no tomó, bla, bla, bla. Me va a preguntar probablemente de dónde salí yo. Le digo que me convocaste vos, que nos conocíamos porque yo laburo en adicciones y consideraste que faltaba un psicólogo. Porque si yo le digo de una que es a través de Matías, pierdo toda autoridad para ellas y diga lo que diga les va a chupar un huevo”.

Cosachov no duda en darle la razón a su colega: “Excelente, obvio, que del ambiente consideré que eras la mejor opción”, asegura la psiquiatra en este ida y vuelta con Díaz que reaviva la polémica mientras se investigan las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona.

“Le ponían pastillas en la cerveza para que no joda”

En tanto otro testimonio que se conoció en las últimas horas y que retumbó fuerte en el ambiente fue el de la psicopedagoga de Dieguito Fernando, Griselda Morel.

La protagonista en cuestión acompañaba al niño cada vez que visitaba a su padre y dio algunos detalles de lo que encontraba cada vez que acudía a la casa del astro.

“Monona (NdeR: Milagros Rodríguez, la cocinera) nos empezó a contar que por ejemplo uno de los custodios, no dijo cuál, le pisaba las pastillas y se la ponía en la cerveza para que no joda de noche. Como Diego no dormía, hacía eso con las pastillas a demanda de Diego. Todo era demanda de Diego. Si Diego se levantaba a las 9 de la mañana y pedía cerveza se la daban”, detalló en su declaración.

Según Morel, para “el mes de septiembre u octubre, Diego estaba complicado con el tema del alcohol”, porque “tomaba vino y cerveza”.

Por otra parte también declaró que Maximiliano Pomargo, el cuñado del abogado Matías Morla, le dijo una vez que ella estaba presente, que encontró a Maradona “en la habitación hablando por teléfono sin tener ningún aparato”.

“´El ´Diez´ es lo más, lo encontramos en la habitación hablando por teléfono sin teléfono´”, declaró la psicopedagoga, quien aclaró que Verónica Ojeda le contestó que no era una situación “buena o normal y que había que llamar al (médico personal Leopoldo) Luque”.

Entre tantos otros detalles de la declaración, la psicopedagoga también contó que Luque le había confiado que Diego podría tener líquido en el cerebro y al poco tiempo fue intervenido. Luque dijo “que tal vez Maradona tenía un poco de líquido en el cerebro” y que “al otro día Verónica se entera que Diego tenía un edema subdural”.

Luego de la operación en la clínica Olivos y ya en la casa del barrio “San Andrés”, en Tigre, la psicopedagoga acompañó a Dieguito Fernando a una de las últimas veces que visitó a Maradona, previo a su muerte el 25 de noviembre y contó lo que le molestaba a Diego, aunque lo encontró de buen humor: “Se quejaba de que el baño estaba arriba y lo bañaban con una manguera. Ese día estaba bárbaro y nos cuenta que había echado al enfermero porque le había mangueado plata”. Aunque a la siguiente semana, todo cambió. “No quería recibir a nadie. Apenas lo pude ver y no se le veía la cara de tan hinchado que estaba”, aseguró la testigo, quien se lo comentó al masajista que estaba en el lugar. “Sí, porque no camina y puede hacer un edema cardiopulmonar y cagarse muriendo”, le respondió.

“Si sale bien, esto puede ser algo que quede para la posteridad. O perdemos la matrícula y vamos en cana”

Carlos Díaz, Psicólogo de Maradona