Con fuertes aumentos, la canasta escolar suma tecnología: los precios en La Plata

Ya no es novedad que la pandemia trastrocó todos los ámbitos de la vida y en particular en el de la educación, donde estudiantes y docentes ya no piensan sólo en las clases en las aulas, que por cierto tanto en La Plata como en el resto del país es un tema de amplio debate acerca de si es conveniente regresar a la escuela o no, sino también en su variante de la virtualidad que fue la que predominó el año pasado. Por este motivo, para este ciclo lectivo 2021 se agregaron a la tradicional canasta escolar aquellos útiles y herramientas tecnológicas necesarias (teléfonos, tablets, computadoras, etc.) para poder llevar adelante las distintas actividades escolares, lo cual lleva a las familias a manejar presupuestos más amplios que en años años anteriores

Según las estimaciones de la consultora Focus Market, para este año la suba de la canasta escolar tradicional, que reúne unos 23 elementos entre mochila de tiras, cuadernos, block de hojas blancas y de colores, papel glasé y lápices hasta gomas de borrar, sacapuntas, tijera escolar, plastilina, regla, pegamento, crayones, marcadores, etc., se ha incrementado en el orden del 50 por ciento. Los valores con productos de calidad estándar y precios accesibles alcanza este año los $3.399 en tanto que el año pasado los costos eran poco menos de la mitad.

Otro número para tener en cuenta es el de los guardapolvos que se han elevado en el orden del 47 % con respecto al año anterior. Los más baratos pueden conseguirse en torno a $879, mientras que los de mayor calidad pueden conseguirse por encima de los $4.300

Los valores de la canasta escolar se elevan mucho más si se incluye mochilas con carritos. Según la calidad pueden rondar en $3000 ó $5000 pesos y hasta los $18000.

Luis, a cargo de una librería de La Plata, aseguró que "las mochilas con carritos cuestan unos $4.000 y de las tradicionales puede haber de $800 a $3000". Las hojas marca Rivadavia en caja tradicional se encuentran en $1190, mientras que de marca Laprida, que es de buena calidad, se puede adquirir a $763. Los lápices de colores tienen un costo de $150 a $300 y las fibras en $120 ó $150, ambos productos dependiendo de las marcas. También destacó que los kits de reglas oscilan entre $60 y $70. Y los lápices comunes cuestan de $15 a $25.

Si la canasta se complementa con dispositivos tecnológicos implicará sin dudas una fuerte inversión. Por caso, un celular con señal 4G de gama baja o media ronda entre $16.999 y $46.999. En tanto que el costo promedio de un auricular con micrófono, ideal para participar de una clase virtual, se sitúa en $1.799. Y un plan de internet según la cantidad de gigas (3, 6 y hasta 18 gigas) puede costar entre $1.350 y $4.050.

En un kit tecnológico ambicioso también puede contemplarse incluir de una ordenador de tipo laptop, cuyos costos comienzan en $51.000 hablando de un equipo con 4 gigas. A lo que puede sumarse impresora, dispositivos de almacenamiento y planes de internet.

En una casa de computación de La Plata estiman una buena temporada tras un 2020 que "gracias a Dios estuvo movido para todo el sector" de la mano de la demanda derivada de las clases virtuales tanto en facultades como en los niveles de primaria y secundaria. En ese sentido, aguardan que pueda repetirse la demanda de artículos tecnológicos.

En materia de computadoras aseguraron que "hay mucha reparación, ya que sale más barato reparar que comprar algo nuevo. En cuanto a las notebooks, consignaron que "hay de 62 mil pesos en adelante para las marcas Lenovo y HP". En ese sentido, se aclaró que se trata de equipos con procesador Intel Celeron y con 4 gigas de memoria, es decir, una gama baja que puede funcionar para un uso básico. En tanto, especificó que una laptop con buen procesador (Intel i3 en adelante) y buena cantidad de memoria, para trabajo de índole profesional, se ubica en valores por encima de los $100.000.

Otro de los elementos solicitados son las tablets. Según consignó, el rango de precios arranca de $13.000 pesos con pantallas de 10 pulgadas. "Después puede haber algo con mayor memoria ram y pantalla más amplia de marca Samsung que puede rondar en $33.000", señaló. "Es bastante más económico y permite trabajar. No es como una notebook, pero a muchos le sirve", añadió. En cuanto a impresoras expresó que "vendemos con sistema continuo para los cuales se usan botellas de tinta, que son más rendidoras y arrancan en $24.000".