Se picó: Moria se vacuna en La Plata y se abrió la grieta por los esenciales

La diva de la lengua karateca Moria Casán contó que el viernes se aplicará en nuestra ciudad la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V... y ardió Troya. Es que, claro, en el medio de un arduo debate sobre quiénes deberían ser los primeros vacunados (un debate que involucra, además de a los grupos de riesgo y a los esenciales que todavía no accedieron a la Sputnik, a quienes quieren que en marzo abran las escuelas), la noticia que contó Moria generó una nueva polémica tuitera con el habitual sello de la grieta argentina.

La vacunación de Moria es parte de una campaña para generar confianza en la Sputnik

La One reveló en “Implacables” que la llamaron desde la Provincia para saber si quería, por su edad, acceder a la vacuna, y “les dije que sí, que absolutamente”. “Soy pro-vacuna”, sostuvo Moria, y desestimó a los críticos del antídoto. “No se sabe si inmuniza o no, pero yo creo en la ciencia. Para eso están los científicos que trabajan: para que tengamos una vida mejor. Sería ignorante, si me di todas las vacunas toda mi vida, ¿por qué no me voy a dar esta?”, lanzó la diva.

LA CAMPAÑA

Las palabras de Moria sobre la confianza que le genera la vacuna tienen un objetivo: promover la vacunación en la población bonaerense. La diva recibió el llamado desde Gobernación, al igual que otros famosos (entre los que estaría Marcelo Tinelli, que cumplió 60 en abril) para ser parte de una campaña de difusión, acorde a lo que Axel Kicillof ya había adelantado: en una segunda etapa, invitarían a algunos representantes de la cultura y el deporte a que se apliquen el inoculante públicamente, como una forma de generar confianza en la vacuna, que se encuentra cuestionada por algunos sectores de la opinión pública.

“Estamos invitando a referentes de otros campos a que se vacunen. Utilizaríamos pocas vacunas, unas 100, para que con su ejemplo puedan convencer a otros”, afirmó el Gobernador. “Al ver que ellos también ponen el hombro, algunos pueden convencerse de que esta vacuna, como todo lo que aprueba nuestro ANMAT, sirve, previene y cuida”, agregó.

Sin embargo, las palabras de Kicillof no alcanzaron para evitar que con la vacunación de Moria se genere controversia: “Moria esencial. Acá personal de salud todavía esperando la vacuna...”, escribió una usuaria de Twitter, mientras otra lanzó que “odontólogos y médicos muchos aún no fueron vacunados, ¿y se la ofrecen a Moria Casán?”. “Hay trabajadores de la salud que aún no están vacunados y resulta que Moria Casán va a recibir la vacuna”, disparó otro tuitero, con ironía, mientras varios señalaron que la vacunación de Moria y otras figuras de la campaña tienen que ver con su afinidad al oficialismo, lo cual supondría una especie de preferencia en la lista de vacunación a partir del color político.

Por supuesto, buena parte de las quejas llegaron desde usuarios afines a la oposición, generando un álgido debate en las redes sociales donde no faltaron, además, quienes señalaron que mientras se debate cómo volver a clase, se vacuna Casán. También hubo chicanas por Twitter a miembros del Gobierno que defendían las vacunas que habían recibido asesores y jóvenes funcionarios, pidiéndoles explicaciones por esta vacuna a Moria (¿Qué tendrá que ver?). Cosas de la grieta argentina, que se acrecienta ante la necesidad de muchos de acceder a una vacuna que va llegando de a poco, en tandas, al país.

¿SE VACUNA EL VIERNES?

Moria se convirtió en trending topic, a la espera de vacunarse ¿el viernes? Eso tampoco se sabe con certeza: a pesar de que Moria afirmó que ya tenía turno confirmado para venir a la Ciudad, desde Gobernación le aseguraron a EL DIA que “por ahora estamos esperando el desembarco de más dosis. Cuando podamos empezar con la vacunación de mayores de 60, se sumarán las personalidades que se suman a la campaña de concientización”. Por lo tanto, la fecha de vacunación de la diva, y de otras figuras del medio, depende “de las dosis que nos entregue Nación. Por ahora no podemos confirmar cuándo se iniciará”.

La noticia generó ruido en Twitter, y La One terminó convirtiéndose en trending topic

Moria, mientras tanto, espera. La diva, que por su edad es persona de riesgo y por lo tanto podría acceder a la vacuna como tantos otros adultos mayores que son prioridad en la lista de vacunación, se guardó durante cuatro meses en su casa apenas se dictó la cuarentena para protegerse del virus, como hiciera Mirtha, aunque con el correr de los meses se fue flexibilizando su postura: fue al “Cantando”, “con todos los cuidados”, afirmó ella, y este verano volvió al teatro con “Brujas”, que celebra sus 30 años. Algunos críticos no tardaron en señalar que mientras algunos rubros permanecen todavía cerrados (incluso dentro del mundo del espectáculo, como ocurre con los cines en la Provincia), Moria recibirá su vacuna del gobierno provincial, a pesar de vivir en capital federal, para poder seguir trabajando sin riesgo, un trabajo que nunca detuvo por ser considerada “esencial”... Este debate continuará...