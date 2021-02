El Presidente reivindicó el diálogo y citó al Papa, pero no convocó a la oposición

“No tengo idea cuántos opositores hay acá porque no les pregunté lo que piensan: son de sectores sociales, económicos, de trabajadores, de movimientos sociales. No tengo idea si son oficialistas o no lo son”, aseguró el presidente Alberto Fernández en la presentación del Consejo Económico y Social, un organismo asesor que encabeza Gustavo Beliz y que de movida fue cuestionado por la ausencia de dirigentes opositores entre sus integrantes.

En una reunión que se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK), hasta donde el Presidente y sus colaboradores más cercanos llegaron caminando desde la Casa Rosada, Fernández hizo un llamado a “repensar el capitalismo” con la experiencia de la pandemia, advirtió que no se puede mantener “una economía sin ética” y afirmó que “creer que el secreto es estar el uno contra el otro” dejó al país “en medio de una sociedad injusta y desigual”.

Desde la oposición, en tanto, el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, calificó de “incomprensible la ausencia deliberada de los partidos políticos y de representantes del Parlamento en el lanzamiento del Consejo Económico y Social”. En la misma línea, el referente radical sostuvo que “las políticas de largo plazo deben consensuarse con las fuerzas que se alternan en el gobierno y con quiénes hacen las leyes”.

En rigor, Alberto Fernández había propuesto la creación del CEyS durante la campaña electoral y ya iniciado su mandato, propuso el cargo a Roberto Lavagna, pero el ex ministro declinó el ofrecimiento. Ahora, el organismo será encabezado por Beliz, actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, con lo cual la iniciativa perdió amplitud política. Pero sumará a empresarios, sindicalistas y académicos, entre otros actores de la sociedad.

Apelando al diálogo político, el Presidente señaló que al país “no le fue bien” cuando los gobernantes “creyeron que el secreto es dominar al otro”. En la misma línea, dijo que la argentina es “una sociedad que condena al 40 por ciento a vivir en la pobreza” y citó al papa Francisco, que suele advertir sobre la “cultura del descarte”. Beliz también hizo referencias al discurso del sumo pontífice argentino, cuando propuso “ser la voz de los que no tienen voz”.

Beliz contrapuso “la sumatoria de las visiones” presentes en el Consejo a la “avaricia de la mirada excluyente” y, citando al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, dijo que “hay que superar el pensamiento único” y advirtió que “los puños cerrados no siembran”. El funcionario explicó además que el organismo “va a tener un horizonte de mil días de trabajo, se va a organizar en cinco misiones estratégicas y cada una tendrá a su vez cinco proyectos transformadores”.

El influyente secretario presidencial sostuvo que para evitar que la experiencia se transforme en una “revolución caligráfica” que no tenga impacto real, lo que surja del Consejo “estará vinculado al sistema de financiamiento público internacional”. Por caso, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una institución a la que Beliz conoce por dentro por su experiencia de trabajo en Washington. El funcionario no habló con la prensa tras el lanzamiento oficial.

Los integrantes del Consejo, que ayer tuvieron una reunión privada antes del acto, iniciarán la tarea en la primera semana de marzo y serán asesorados por más de 100 investigadores del CONICET y por un grupo de expertos internacionales, entre ellos Ricardo Lagos, Dilma Rousseff y José Mujica, ex presidentes de Chile, Brasil y Uruguay, respectivamente; y los prestigiosos economistas Jeffrey Sachs, Luigino Bruni y Rebeca Grynspan.

Entre los integrantes del CEyS se encuentran dirigentes empresarios de la Bolsa de Cereales, la UIA, la Cámara de Comercio y la CAME; sindicalistas de la CGT, la CTA, UPCN, SMATA y La Bancaria; académicos de la UBA, del CONICET y del Consejo Interuniversitario Nacional. De la presentación tomaron parte ayer varios gobernadores provinciales, entre ellos el bonaerense Axel Kicillof. Pero no fueron invitados los principales referentes de la oposición.

“El consenso para enfrentar la crisis de hoy y para diseñar un futuro sustentable es imprescindible. Pero no puede hacerse sin el respaldo de los actores políticos que deben llevarlo adelante. No hay más tiempo para entretenimientos inconducentes”, dijo por su parte el diputado radical Negri, quien agregó que “en los países en los que las políticas de Estado son garantía de desarrollo, los partidos políticos tienen un rol central”.

“Argentina es “una sociedad que condena al 40 por ciento a vivir en la pobreza”