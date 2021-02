Preocupación por cortes de agua en distintos puntos de la Ciudad

Un corte de agua sorprendió este domingo a familias de distintos puntos de la Ciudad. Según damnificados, se trataría de un problema técnico en una planta potabiizadora de la empresa ABSA.

Alicia, una usuaria de calle 9 entre 37 y 38 aseguró que "no tenemos ni una gota de agua" y que sus vecinos se encuentran en la misma condición, a canillas secas.

La mujer afirmó que se comunicó con la empresa y que realizó el reclamo. "Me respondieron que 'hay un problema técnico en la planta potabilizadora que abarca a una amplia zona y están trabajando para solucionarlo'", consignó la vecina.

Los insuficiencias del servicio de agua potable afectaba también a familias de 71 y 116 en la localidad de Villa Elvira. Marcela, quien padecía la falta de líquido en su hogar, dijo que "los vecinos aquí no tenemos presión de agua, no llega a los tanques, no sale ni una gota y por ende no se puede usar ni siquiera el baño". "La higiene es algo vital en estos tiempos de Covid", lamentó la mujer por no contar con suministro.