Las consecuencias de Lapegüe tras el COVID: "Ahora no puedo hablar y caminar al mismo tiempo"

A días de recibir el alta médica, Sergio Lapegüe continúa con su recuperación en su casa, luego de permanecer tres semanas internado en terapia intensiva tras contraer coronavirus Covid-19.

El conductor de TN salió al aire en la señal televisiva para contar acerca de la experiencia que vivió con el covid-19 y cómo está en la actualidad. "Estoy mejor después de todo lo que pasé. La pase muy, muy mal. Fue tremendo no poder respirar y es algo inimaginable para cualquiera y más para un tipo que siempre hizo deporte", señaló.

"Estoy aprendiendo a respirar de a poquito a través de un entrenamiento que hago todos los días con una kinesióloga. Estoy haciendo levantamiento de pierna, tratando de recomponer los músculos", indicó. "Ahora no puedo hablar y caminar al mismo tiempo", reveló.

Con respecto a sus días en terapia contó: "La fiebre fue mortal y era todos los días, los pulmones se habían llenado de covid-19 hasta que terminé con el casco Helmet durante 14 días, que fue el que me terminó salvando. Los médicos me dijeron que llegaron hasta ese punto y estuvieron a punto de intubarme. Increíblemente por la fuerza de mi familia, las oraciones de la gente y el trabajo de los médicos, pude evitarlo. Apenas me lo pusieron, me desmayé y empecé a recuperarme. Fue increíble".