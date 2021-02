Denuncian un uso indebido de dosis en el Hospital El Dique

La Comisión Pro Defensa del Hospital El Dique, una entidad no gremial conformada por personal de ese centro de salud, se movilizó ayer para denunciar la aplicación indebida de vacunas contra el Covid “a personas jóvenes que no son personal sanitario” mientras “siguen sin poder inocularse cerca de setenta trabajadores del establecimiento, algunos de los cuales con factores de riesgo” ante una eventual infección.

“Han traído a vacunar a un montón de gente que no pertenece al Hospital, entre ellos familiares y jóvenes que no son personal sanitario, mientras cerca de 70 trabajadores que venimos trabajando durante la pandemia seguimos sin poder vacunarnos porque cuando vamos nos dicen que no hay”, denunció ayer el médico Alejandro Villanueva, el presidente de la Comisión.

“Responsabilizamos directamente de este atropello a Lourdes Faría, una de las directoras asociadas. Es ella quien está a cargo del vacunatorio y quien avaló que las vacunas fueran usadas sin respetar la prioridad de la gente que está trabajando en el Hospital”, señaló Villanueva, quien asegura que “ya se pidió su renuncia al Ministerio de Salud”.

Al ser consultados por este diario sobre la denuncia presentada por personal de El Dique, voceros del Ministerio de Salud bonaerense optaron por no contestar.