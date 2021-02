Brancatelli y Amalia Granata se sacaron chispas por la condena de Lázaro Báez

La condena de Lázaro Baéz a 12 años de prisión por el delito de lavado que dictaminó ayer la Justicia generó una enorme repercusión en los medios que culminó a última hora con un picantísimo cruce entre los pariodistas Diego Brancatelli y Amalia Granata en el programa Intratables, por America.

Según Brancatelli, Báez fue condenado de antemano por la opinión pública y por ser "amigo de los Kirchner. En esa sintonía se había expresado más temprano el senador afín a Cristina Fernández, Oscar Parrilli, quien calificó que la sentencia del TOF 4 fue un acto "racista" ya que lo condenaron por ser "morocho y de tez oscura".

En eso, irrumpió con todo Amalia Granata. Arrancó con una pregunta: "¿Diego, vos no sos peronista?". Y prosiguió con que “el peronismo de qué se jacta: de la justicia social, de la vulnerabilidad... cuando Lázaro Báez recibe esa plata de la obra pública y se la queda él, la plata de la corrupción, no hizo rutas y la gente se mata porque él se queda con la plata. Lo mismo pasó en Once con la plata de la corrupción".

A lo que el periodista respondió: "Me preocupa tu impacto, yo estoy impactado que vos seas diputada". Ella redobló la apuesta y lanzó: "Eso reclamáselo a la gente que me votó, casi 300 mil".

"Tu defensa me hace ruido por tu ideología y esa defensa constante al vulnerable, pero con los actos de corrupción parece que al peronismo no le interesa tanto las víctimas, que son la gente de a pie y el trabajador que ustedes tanto defienden", agregó Granata.

También expuso que "por eso me hace tanto ruido tu defensa a la plata de la corrupción".

Gran además acusó que "subestimás a la gente que me votó, a la que lee los diarios, subestimás a la gente". "Si cometió un delito, que vaya preso él y cualquiera sea", aseguró.

Y lo sentenció al expresar que "tu defensa de la corrupción es contradictoria, la corrupción mata gente vulnerable y vos sos peronista”.