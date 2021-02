Se filtró un video de Maradona haciendo karaoke en la casa de Brandsen

Un nuevo video se conoció en las últimas horas sobre Diego Maradona durante su estadía en la residencia de un barrio privado de la ciudad de Brandsen, donde vivió mientras fue técnico de Gimnasia en La Plata y hasta que se mudo a la finca de la localidad de Tigre.

En las imágenes se lo ve a Diego cantando la canción "Una cerveza" del grupo de cumbia Ráfaga. "Por que vos, se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol..." entona Maradona mientras acompaña con sus brazos y algunos movimientos de su cuerpo pero sin bailar.

En el encuentro aparecen junto a él tres mujeres bailando con la camiseta de la Selección, un hombre y una cuarta persona que es la que graba el momento con un teléfono celular. Según trascendió, uno de los presentes es Ulises Jaitt, hermano de Natacha Jaitt, quien no se ha expresado en las redes sociales sobre las imágenes en cuestión.

En la mesa en la que se ve a Diego también se divisan un bidón con cerveza, vasos con bebidas, una copa de vino, una gaseosa y otros tantos vasos vacíos aparentemente de los presentes en la finca inmediata a la Autovía 2.

El pasado lunes, Alejandra Carnevale, allegada a una de las hermanas de Maradona había revelado a Los Ángeles de la Mañana que Diego pasó los últimos meses "atrapado".

"Sé que Verónica Ojeda lo ayudó mucho a Diego hasta lo último, le pidió ayuda para que lo sacara de donde estaba casi secuestrado, que tenía el mando Rocío Oliva", dijo.

“Sigo en contacto (con Ojeda) y sé todo lo que hizo por Diego, lo ayudó con Mario (Baudry, su pareja y abogado) a sacarlo de esa especie de secuestro”, añadió. También expuso que "la cabeza eran Matías Morla y Rocío, le hacían lo que querían, él no era dueño de nada, le bloqueaban los teléfonos".

"¿Son los que le hicieron mal a Diego, Rocío y Morla?", preguntó el conductor, Ángel de Brito. Ella respondió: "Sí. No lo estaban ayudando. Pero, ¿a quién le servía así? Escuché que Oliva dijo que se separó y no apareció más. ¡Mentira! Siguió al mando hasta que Verónica lo rescató de esa casa. Ella disponía de todo, mandaba a hacer las compras del supermercado, hacía dos compras, una para la casa y otra para la madre. Él estaba enamorado y ella se aprovechaba".

Días atrás dos acompañantes terapéuticos de Maradona declararon ante la Justicia que él no tenía dominio sobre sus acciones. "Lo que me extrañó mientras estuve es que los celulares de Diego sonaban todo el tiempo y los manejaban Maximiliano (Pomargo) y Jonathan (Espósito). Eran dos celulares, en el sanatorio también los tenía. Me llamó la atención que cuando sonaba el teléfono le decían al que llamaba ‘el Diez está durmiendo’ y Diego estaba ahí con nosotros. Diego no los escuchaba porque cuando sonaban se iban al parque o se alejaban", aseguraron.