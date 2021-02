El 22% de las escuelas primarias estatales de la Región no arranca con la presencialidad

A solo dos días del regreso a las aulas, definieron anoche la cantidad de establecimientos educativos de la Región en los que el lunes comenzarán las actividades presenciales, y se conoció que el 16 por ciento de los jardines de infantes y 22 por ciento de las primarias -en ambos casos de la órbita estatal- no podrán iniciar la presencialidad por las falencias edilicias.

La decisión se tomó durante la reunión que, en forma virtual, mantuvo la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) regional, donde se analizaron las condiciones de los servicios educativos para el regreso a la presencialidad. Participaron funcionarios educativos y delegados del Bloque Sindical de Educación -que integran los gremios AMET, ATE, SADOP, SOEME, SUTEBA, UDEB-FEB y UDOCBA-.

Anoche fuentes del Bloque Sindical anticiparon a EL DIA que las autoridades de la Jefatura Distrital de nuestra región informaron que, de los establecimientos de gestión estatal, 79 jardines de infantes están en condiciones de iniciar la presencialidad, mientras que 15 deberán continuar de forma virtual por las falencias edilicias. En tanto que de un total de 95 establecimientos de educación primaria públicos, 74 comenzarán con las actividades presenciales y 21 deberán continuar con actividades de forma remota.

Dirigentes gremiales que integran el Bloque Sindical de Educación explicaron anoche a EL DIA que “estos números no son los que arrojó el relevamiento que hicimos los gremios durante las jornadas de intensificación, por lo que los ponemos en discusión”, aunque confirmaron que acudirán a las aulas y remarcaron que la postura es “queremos presencialidad pero progresiva y cuidada, sin exponer a los alumnos ni los docentes”.

Dirigentes gremiales explicaron que en la reunión hubo “mucha discusión” en torno a las condiciones del cumplimiento de los protocolos, la provisión de agua potable en las escuelas y la situación de los auxiliares dispensados por ser de riesgo ante el Covid-19. En este último caso se trata, remarcaron, de una función que es clave en un contexto sanitario en el que la limpieza y la higiene de los establecimientos educativos resulta vital. Por ello el lunes, anticiparon, habrá un acto público para cubrir 138 cargos, aunque dirigentes gremiales explicaron que “hay muchos más dispensados y esas vacantes deben ser cubiertas”.

“Es un inicio progresivo, con pocos alumnos”, señaló un dirigente que participó de la reunión.

Durante el encuentro, en el que se analizó fundamentalmente la situación de los establecimientos de gestión estatal, el sindicato Sadop, que nuclea a los docentes privados, dejó acentado en el acta tres cuestiones que consideraron “centrales”: por un lado, resaltaron que “es el empleador el responsable de garantizar la Seguridad sanitario y quien debe entregar el material de Bioseguridad”; por otro, “que no se puede convocar docentes a la presencialidad si no hay alumnos. Es decir a solo a cumplir horario; en tercer término reclamaron la vigencia de la resolución 60/2021”, que establece pautas para contemplar las variantes de presencialidad y educación a distancia.

PLANTEO COMUNAL

Mientras que se acumulan reclamos entre los padres por la emergencia edilicia escolar, ayer fuentes comunales plantearon que hace meses la Secretaría de Cultura y Educación municipal le envió notas al área de Infraestructura Escolar provincial -dependiente de la Dirección General de Escuelas bonaerense (DGCYE)- respecto a las obras que deberían llevarse a cabo para garantizar el regreso a las aulas. “Lamentablemente, nunca fueron respondidas”, deslizaron desde el Municipio.

Las notas en cuestión, y a las que tuvo acceso EL DIA, fueron enviadas por el Secretario de Cultura y Educación comunal, Martiniano Ferrer Picado, a la cartera educativa bonaerense. Voceros comunales señalaron que “el problema principal, es que si la Provincia no nos autoriza a hacer las obras, y no hace los legajos, el Municipio no puede intervenir, por un mero tema jurisdiccional. Es lo que está pasando”.

Al respecto, fuentes municipales señalaron que “en reiteradas oportunidades desde la Dirección de Educación del municipio se solicitó por nota a la provincia y a la Jefatura Distrital de Educación que se detallen las obras que requerían con prioridad llevarse adelante para el inicio del ciclo lectivo”. Y agregaron que “lamentablemente jamás respondieron, jamás relevaron el estado edilicio durante todo el año pasado y el inicio de este”.

Por eso alertaron que “días pasados, con las lluvias, vimos como varias escuelas tuvieron problemas con filtraciones. Esto se debe a que jamás realizaron a lo largo del año obra mínima de mantenimiento en canaletas y sumideros. En gran medida esos problemas se podrían haber evitado si mínimamente se sostenían las tareas de mantenimiento”, señalaron.

En tanto, desde la cartera educativa bonaerense dijeron que “en La Plata, así como en todos los distritos de la Provincia, estamos trabajando intensamente desde el año pasado para dar respuesta a las distintas situaciones de deterioro de infraestructura con la que nos encontramos”. Explicaron al respecto que “el Programa Escuelas a la Obra ya alcanzó más de 2.800 obras prioritarias con una inversión que asciende los 3500 millones de pesos y este año seguiremos incrementando la inversión y la ejecución de obras. Proyectamos invertir 11020 millones en infraestructura escolar y equipamiento”.

Particularmente, “en La Plata se firmó un acta acuerdo con el intendente Garro el 14 de mayo de 2020. En el acta, el municipio se comprometió a realizar obras con el fondo educativo por $9.825.595 y la DGCYE a asignar en una primera etapa $9.888.049 al consejo escolar para la ejecución de obras prioritarias de infraestructura escolar ya que es este organismo el que se encarga de llevar adelante las obras correctivas y de mantenimiento. A la fecha, la DGCYE ya lleva asignados $65.993.162,63 al consejo escolar para la realización de obras prioritarias, principalmente vinculadas con instalaciones de gas, sanitarios y electricidad así como también, para la pintura y mantenimiento de las escuelas”.