Cocina vs. costura: la guerra de los realities vuelve a la tevé

Por un lado, Telefé buscará repetir la hazaña de la primera edición de “MasterChef Celebrity” con una segunda temporada llena de variopintas figuras de la tele, el deporte e incluso del periodismo que “muy pronto” estará en su pantalla. Por el otro, El Trece se encamina a intentar siquiera igualar el suceso de su tradicional rival con una edición especial de “Corte y Confección” que pondrá a competir a famosos de toda clase y color.

El que primero saldrá a la cancha será el reality de costura que estará al aire desde el lunes a las 16, aunque se supone que las galas de eliminación podrían ser algún día del fin de semana en el prime time.

Bajo la conducción de Andrea Politti, esta edición contará con 12 participantes que deberán demostrar toda su creatividad y su capacidad para aprender, evolucionar y adaptarse a las diferentes consignas.

Los artistas que se enfrentarán al hilo y la aguja este año están abocados a diversas áreas del arte como Aníbal Pachano quien se desempeña en el baile y el mundo de la danza.

También habrá actores y actrices como María Fernanda Callejón, Nora Cárpena, Miriam Lanzoni, Mario Guerci y Adriana Salgueiro.

Del mundo mediático habrá representantes con figuras como Ximena Capristo, Barbie Vélez y el locutor sexy El “Tucu” López, que, además de lucirse en “Sex”, es el novio de Jimena Barón.

El humor y las risas también estarán asegurados en el concurso en el reality gracias a la presencia de Pachu Peña, Bicho Gómez y Anita Martínez.

En esta temporada, cada participante famoso estará acompañado por un diseñador de indumentaria que, a su vez, haya formado parte de los ciclos anteriores. Juntos competirán ante la mirada del jurado original de especialistas.

Se trata nada más ni nada menos que de las tres grandes figuras de la moda: Verónica De La Canal, Benito Fernández y Fabián Zitta. Mientras que Matilda Blanco seguirá desempeñándose como jefa de taller.

Además, los famosos tendrán que diseñar y trabajar en equipo con sus asistentes quiénes serán los encargados de realizar la confección.

Por otro lado, el reality contará con un staff de modelos de distintos talles, géneros y estilos a quienes se les podrá cambiar el look, el peinado y el maquillaje.

Se estima que la modalidad de evaluación será la misma que en las temporadas anteriores. Quienes no superen la puntuación mínima quedarán en riesgo. Algunos serán automáticamente salvados, mientras que los otros dos restantes se enfrentarán en la prueba de expulsión en la que el jurado comunicará quién sigue y quién abandona la competencia.

A COCINAR SE HA DICHO

Con el impulso de una primera experiencia más que exitosa, Telefé se apuró en cocinar una segunda temporada de “MasterChef Celebrity” que próximamente pondrá en su pantalla.

En las últimas horas se terminó de confirmar el variado elenco de figuras que serán parte de la competencia gastronómica más apasionante de los últimos tiempos y que, al canal de las pelotitas, le ha dibujado varias sonrisas en la cara con números de rating casi extinguidos en la televisión actual.

Así, con la expectativa en alza, Telefé fue confirmando a cuentagotas los participantes de esta segunda experiencia que, en total, serán 16.

La actriz Georgina Barbarossa resultó ser la última concursante anunciada que se suma al resto del plantel integrado por la capocómica Carmen Barbieri, la actriz y animadora Flavia Palmiero, el ex “Casi Ángeles” Gastón Dalmau, la humorista e influencer Dani “La Chepi”, los músicos Juanse y Cae, las actrices Andrea Rincón y Candela Vetrano, el periodista deportivo Fernando Carlos, el actor Daniel Aráoz, la periodista María O’Donnell, el ex futbolista y DT Mariano Dalla Libera, la mediática Sol Peréz, el ex basquetbolista Hernán “El Loco” Montenegro y el polémico mediático Alex Caniggia. Bajo la conducción de Santiago del Moro, esta edición volverá a contar con el trío de jueces anterior, integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

El programa todavía no empezó a salir al aire pero ya tuvo varios problemas relacionados con el coronavirus: Sol Pérez, antes de ser anunciada oficialmente, se contagió de COVID días después de haber sido parte de una sesión de fotos promocionales del concurso, por lo que los compañeros con los que tuvo contacto debieron aislarse por prevención.

Además, la producción aguarda con cautela el caso de Carmen Barbieri que, complicada por su cuadro de coronavirus, tuvo que ser internada en terapia intensiva, llegando a estar en coma farmacológico aunque, por suerte ahora, viene presentando una leve mejoría.

Según trascendió, podría ser su hijo Fede Bal quien la reemplace en las primeras galas, en tanto, Carmencito conoce del paño, habiendo sido uno de los participantes que más casilleros avanzó en la primera edición. Además, Fede fue convocado para conducir las galas digitales del programa que, en la primera experiencia con celebridades, estuvo a cargo de Flor Vigna.