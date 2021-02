“Al 3er Día”: la delgada línea entre la cordura y la locura

Con “Al 3er Día”, Daniel De la Vega vuelve al cine de género, aunque con una propuesta diferente, que desafía los confines de su forma para ofrecer una película que borra las líneas de héroes y villanos, de la cordura y la locura.

“Es una película que toca temas que desde siempre atañen al ser humano: la pérdida de alguien amado, el descubrimiento de la propia identidad en esa búsqueda”, dice De la Vega sobre el filme que se verá esta noche, a las 20, por Cine.Ar TV (repite el sábado) y que desde mañana estará disponible, gratis, en Cine.Ar Play.

“Al 3er Día” cuenta la historia de Cecilia y su hijo: los dos emprenden un viaje, pero al tercer día, ella es encontrada deambulando sola, sin recordar lo que pasó durante este tiempo. Ella busca desesperadamente a su hijo y se ve envuelta en una cacería brutal, llevada a cabo por un fanático religioso, con quien se enfrenta. Para ella, él es un lunático. Para él, Cecilia es el enemigo.

La película, protagonizada por Moro Anghileri, Gerardo Romano, Lautaro Delgado Tymruk, Osvaldo Santoro y el platense Diego Cremonesi, está basada en la novela “3 días”, de Gonzalo Ventura, que como el filme ya se movía desde el drama al thriller, desde el policial al horror.

“Un puente muy amable para el que no le gusta el cine de género: se puede involucrar desde diferentes ángulos. El cine de terror hay quienes lo aman y quienes lo detestan, pero pocas películas trazan ese puente”, dice el cineasta, que con la película hace su primera incursión en el subgénero monstruoso, “del cual no soy fan. Pero el tratamiento que tenía la propuesta excedía el común de lo que propone el género. Y creo que terminé enamorándome del amor que él sentía por su historia”.

TERRENO NOVEDOSO

De la Vega, referente del cine de género argentino y realizador de títulos como “Necrofobia”, “Ataúd Blanco” y “Punto Muerto”, explica que “ciertos estereotipos del subgénero no me apetecen, no siento que me expreso orgánicamente en ellos: las películas de monstruos clásicos, los arquetipos que utilizan, no siempre me atraen. Pero es injustificable: me pasa incluso como espectador, me interesan otros estilos. Así que jamás se me hubiera ocurrido transitar este subgénero si no hubiera tenido una propuesta diferente, que reinventara un mito que ya existía”.

Claro, como siempre en Argentina, al realización de una obra tan ambiciosa “era un gran desafío: era muy compleja su realización en el marco de los recursos que tenemos desde el INCAA, que son siempre limitados, y un marco de calidad que viene del exterior e impone una vara muy alta. Pero la historia tenía suficientes elementos atractivos como para ser una película distinta a lo que uno está acostumbrado a ver en el cine argentino”, dice el realizador. Contar la historia con los recursos siempre escasos “siempre es doloroso: está muy lejos del glamour que uno puede imaginar. Nunca tenés los recursos que necesitás, y es una lucha lograr ofrecerle al espectador la película que quieren ver”.

¿Por qué seguir haciendo cine de género, entonces? “Tengo una evidente carencia de sentido común”, se ríe De la Vega, “pero hace muy bien iluminar las sombras, es un hecho saludable la posibilidad de sublimar a través de las penurias de un protagonista que sufre y poner en perspectiva la vida propia”.

“Al 3er Día” llega a la pantalla chica de Cine.Ar tras un breve paso por los autocines pandémicos y, confiesa el director, porque “no tenemos mucha opción. No hay cines, hay una promesa de que vuelvan… Así que no fue una elección, y mucho menos una que yo festeje: la película, en pantalla grande y con sonido 5.1 tiene un alcance completamente diferente al que puede tener en la pequeña pantalla, la experiencia es otra”.

“Pero es el contexto que nos ha tocado, y creo que es importante que la película se encuentre con su público”, afirma el director, que se esperanza con que a través de la plataforma on demand de cine nacional la película alcance a más espectadores: “El cine argentino tiene un problema con sus espectadores. Quizás la pandemia haya ayudado a que la gente haya reconocido el espejo que propone su cine. Ese puede haber sido un cambio positivo: la pantalla nos reencontró con nuestra imagen. Pero hay mucho camino por realizar”.