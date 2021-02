Polémico casamiento de una mujer trans en una iglesia de Ushuaia

Luego de que una pareja compuesta por un hombre y una mujer trans se casara el viernes en una parroquia de Ushuaia con todos los ritos tradicionales del culto católico, el obispo de Tierra del Fuego, Jorge García Cuerva, salió ayer a aclarar que desde la sede episcopal de la diócesis de Río Gallegos no se autorizó esa celebración y que “el sacerdote en cuestión ya fue advertido convenientemente”.

La boda, que en rigor no fue inscripta como un matrimonio en los documentos eclesiásticos porque las normas del derecho canónico lo impiden, se llevó a cabo el viernes por la tarde en la parroquia salesiana Nuestra Señora de la Merced, ubicada en el centro de la ciudad.

Los contrayentes fueron Victoria Castro, una mujer trans de 46 años, y Pablo López Silva, de 54, una pareja de creyentes católicos, padres de tres hijos adoptivos, que contrajeron matrimonio civil en 2011 pero que desde entonces deseaban reafirmar la unión a través del culto religioso.

La novia ingresó a la iglesia con la marcha nupcial, y, durante el acto religioso oficiado por el cura párroco Fabián Colman con el supuesto acuerdo del obispado regional, se leyó el Evangelio, se realizó la promesa de fidelidad de los cónyuges, se rezó el Padre Nuestro y el Ave María, y comulgaron los novios y varios de los 60 feligreses presentes.

“Es un momento muy significativo para el colectivo LGBTIQ+, porque es un lugar que se nos venía negando, como tantas otras cosas. Por eso lo pensamos como un acto de reconciliación y como un regreso a casa, en este caso la casa de Dios”, festejó Victoria Castro tras las celebración.

La mujer trans, vestida completamente de negro, y con un ramo de flores en las manos, rodeadas por un lazo con los colores del orgullo gay, explicó que el color de su vestido era un homenaje a “todas las compañeras que no pudieron cumplir con este sueño”.

Para Castro, la boda con Pablo López Silva fue “un acto de reconciliación y un regreso a casa, en este caso la casa de Dios”.

“Hablamos con el padre Fabián, con la idea de hacer esta ceremonia, y él aceptó. Nos dijo que solo evalúa de las personas su capacidad de amar. Por supuesto hizo consultas con el Obispado, pero personalmente siempre se mostró predispuesto”, relató la mujer.

Tras la ceremonia, la novia resaltó ante la prensa que su condición no implica “ni perder la fe ni dejar de ser hija de Dios. Si esta familia que tenemos con Pablo no fue construida desde el amor y con la mano de Dios, entonces que me digan dónde está Dios. Porque Jesús miraba a las personas más allá de su condición. Esa es la iglesia que queremos”, fundamentó.

Victoria y Pablo, que viven en la ciudad fueguina de Río Grande desde febrero de 2011 cuando ella mantenía todavía su género masculino, son padres de tres hijos de 16 y 19 años, que adoptaron cuando tenían 9 y 11 años de edad.

“Logramos una construcción familiar maravillosa, con todas las dificultades y cosas lindas de cualquier familia. Estamos en una época donde la realidad social pasa por arriba de ciertos dogmas. No importa con quién uno duerme, sino su capacidad para amar al prójimo”, reflexionó la mujer.

Ambos se desempeñan actualmente como funcionarios del gobierno de Tierra del Fuego: Victoria es la subsecretaria de Diversidad de la provincia, y Pablo es el secretario de Educación.

Por ese motivo, uno de los asistentes a la ceremonia fue el propio gobernador provincial, Gustavo Melella, además de varios de los integrantes de su gabinete.

Otra presencia reconocida fue la de la ex gobernadora Fabiana Ríos, durante cuyo mandato, en 2009, se celebró el primer matrimonio del país y de América Latina, entre dos personas del mismo sexo.

El primer antecedente de una boda trans en el país tuvo lugar en 2014 en Santiago del Estero, cuando el cura párroco Sergio Lamberti, de la Parroquia del Espíritu Santo, bendijo la pareja conformada por José Leonardo Coria y Luisa Lucía Paz, dirigente de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina, que llevaban 29 años de convivencia.