Lía Crucet bajó 60 kilos en poco tiempo y fue internada por una deshidratación

La vedette y cantante Lía Crucet tuvo que ser internada de urgencia en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires luego de descompensarse mientra realizaba una grabación.

Como primera medida se explicó que el hisopado de coronavirus dio negativo y que el problema no tiene nada que ver con la pandemia que está castigando a nivel mundial pese a que los médicos encontraron una pequeña neumonía en sus pulmones.

En diálogo con la prensa, Tony Salatino marido y manager, explicó que su esposa perdió mucho peso y está irreconocible. Según contó bajó alrededor 60 kilos en poco tiempo. "Se encuentra internada en el hospital porque le están haciendo todo tipo de estudios pero no le encuentran nada”, dijo.

Y aclaró: “Le hicieron el hisopado porque tenía una tos fea, porque es fumadora, yo le decía: ‘cada vez que tosés parece que se te va a salir un pulmón, hacete ver por eso’, pero gracias a Dios no tiene el virus”.

“Estaba temblando hasta que me dieron el resultado, no sabés lo que fue ese día para mí esperando ver qué pasaba. Cuando me llamó el médico y me dijo que dio negativo, me puso contento”, contó en la charla con Teleshow.

Lía Crucet es paciente de riesgo, ya que tuvo cáncer y además, reconocido por su familia, es fumadora. “La hubiera pasado muy mal. Estamos anotados igual para la vacuna y veremos cuándo nos llaman”.

Al respecto de su pérdida de peso Salatino remarcó que nunca la vio tan flaca. De todos modos resaltó que "está bastante mejor”.

“Le hicieron cualquier cantidad de estudios por SADAIC y todos salieron bien. Espero que le descubran por qué adelgazó tanto, porque ella comía. Lo que pasa es que ella hace un año que no sube al escenario, que es su vida”, finalizó.