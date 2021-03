Sin resolución sobre el Jacarandá de 8 y 61: le ponen un cerco provisorio

El Jacarandá de 8 y 61 sigue con su agonía a cuesta. Pesada como el tamaño del ejemplar, a un mes del último encuentro entre vecinos, instituciones y el municipio no hubo novedades hasta el momento sobre la decisión que se tomará sobre el futuro del emblemático árbol, situado en la plazoleta que conmemora la Noche de los Lápices.

Según informaron desde el área de Arbolado de la Municipalidad, “desde el Foro vecinal del Árbol se pidió más tiempo para hacer interconsultas. La decisión del municipio es continuar con el cerco perimetral provisorio, seguir con la limpieza del espacio público y una vez que todas las voces nos pongamos de acuerdo se podrá avanzar sobre la toma de una decisión definitiva”.

Una idea que gana mayor fuerza es colocar un cerco perimetral de dos metros de alto, para prevenir algún desprendimiento del árbol, debido a las condiciones que se encuentra, y continuar con el monitoreo continuo del ejemplar, explicaron en la Comuna.

Desde el Foro vecinal del Árbol, indicaron que a pesar de que ya transcurrió un mes de la última reunión en 8 y 61, aún no cuentan con algún informe técnico, “con lo cual se reiterarán las notas de pedidos”.

Uno de los informes había sido solicitado a la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata.

Desde el foro vecinal indicaron que “al menos se hizo un cerco provisorio del árbol, para que no lo sigan dañando con quemas o basura en su base. Pedimos varias intervenciones y opiniones, que aún no tienen respuesta, no sólo sobre el árbol en sí, sino también a la reformulación de la plazoleta”.

Hace unos años el jacarandá de 8 y 61 sufrió un incendio, supuestamente intencional, y pese a la acción de los bomberos se vio afectada su base y para poder extinguir el fuego le hicieron un agujero en el tronco.

Ese daño, como consecuencia, causo la indignación de los vecinos. Junto al ejemplar que está en la plazoleta de 8 y 43 y los que se encuentran en diagonal 73 de plaza Rocha a plaza Azcuénaga, el de 8 y 61 está en el inventario de los árboles representativos de la Ciudad.

“Las lesiones sufridas fueron el inicio de la degradación del histórico árbol. En la actualidad, el estado fitosanitario del ejemplar es muy malo, presenta un ahuecamiento que comprende el 30 por ciento de la base, como así también está en malas condiciones el fuste inferior con compromiso de sus tejidos internos, descortezamiento. Además, las ramas secas a gran altura ponen en peligro permanente a la población que allí circula. El deterioro es ostensible e irreversible”, habían evaluado, meses atrás, en el área de Espacios Públicos de la Municipalidad de La Plata.

“PARA EVITAR DAÑOS FUTUROS”

En ese sentido, desde la Comuna se planteó meses atrás que “con el dolor y la tristeza que provocaría la extracción de este ejemplar para evitar daños futuros se piensa en su inmediato reemplazo por otro jacarandá”.

Pero esa decisión fue dejada a un lado, por el momento, a la espera de respuestas a distintos sectores de profesionales vinculados al arbolado y el cuidado de los espacios públicos.