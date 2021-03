Zielinski: "Esto no es el barrio donde estamos para divertirnos, acá estamos para ganar"

Ricardo Zielinski metió un cambio en el once que se perfilaba para recibir mañana desde las 21:30 a Colón de Santa Fe. Todo indicaba que iría con el mismo equipo que le ganaron 5 a 0 a los de Sergio Rondina en el Viaducto. Sin embargo, este viernes metió mano y dispuso el ingreso de Iván Gómez en lugar de Manuel Castro. De esta manera Juan Sánchez se correría hacia el sector izquierdo del mediocampo.

De esta manera, el Pincha iría con: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Ángel González, Iván Gómez, Jorge Rodríguez y Juan Manuel Sánchez Miño; Leandro Díaz y Martín Cauteruccio.

Al mismo tiempo, Zielinski habló este viernes en conferencia de prensa y palpitó el choque del sábado frente al Sabalero, en lo que será la disputa por trepar a la cima del grupo: "Como siempre digo, independientemente del rival, tendremos que hacer un buen partido. Va a ser una buena medida".

"La esencia del equipo es tratar de jugar mejor que el rival y priorizamos lo nuestro. Eso no significa no hacer un retoque en algún elemento que puede parecer importante. Tenemos el equipo confirmado y mañana lo vamos a dar antes del partido", explicó.

"Tenemos un buen plantel, el club hizo buenas incorporaciones y no somos más ni menos que nadie. Uno busca ser competitivo, jugar de igual a igual con los grandes y respetar a los que se dicen son menores. Cada partido lo jugamos para ganar".

"Colón es un equipo que viene bien del proceso anterior, que ha encontrado regularidad, que se cierra con cinco defensores y juega de contra. Como siempre digo, independientemente del rival, tendremos que hacer un buen partido. Va a ser una buena medida", completó Zielinski.

En el final respondió a quienes lo tildan de defensivo y dijo que es una batalla que ya no le interesa porque siempre estuvo entre los equipos con mejor promedio de gol. "Trato de darle libertades a los futbolistas para que hagan su juego. Trato que mi equipo sea ordenado y competitivo. Me gusta que los jugadores que tienen que jugar lo hagan y los que tienen que defender lo mismo. No percibo el fútbol y la vida desde el desequilibrio. Esto no es el barrio donde estamos para divertirnos, estamos acá para ganar".