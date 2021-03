“No veo una vuelta a la Fase 1", aseguró Nicolás Kreplak

Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, aseguró este domingo que no ve factible un regreso de la Fase 1 del aislamiento obligatorio como medida contra la pandemia del coronavirus.

“No veo una vuelta a Fase 1, pero hay que tener cuidado porque los casos de los países de la región terminan impactando en Argentina. En diciembre pasado tuvimos un rebrote en Brasil, Chile, Uruguay y, también, en Argentina. Ahora estamos volviendo a vivirlo”, comenzó indicando en diálogo con el programa radial "A confesión de parte".

En este contexto, desalentó en estos momentos los viajes a Brasil: “No es el momento para irse de vacaciones allá. Aunque las variantes de los virus no están solo en Brasil, hay que intentar reducir los contagios. Me preocupa la cepa de Manaos: vamos a vigilarla para tratar de cortar su circulación”.

Ante la consulta de la campaña de vacunación, precisó: “Cuanta más población vacunada, se necesitará menos distanciamiento y, por lo tanto, cuidado. Hoy, Argentina está arriba de dos millones de inmunizaciones y todavía nos falta un porcentaje muy grande de la población”.

Y añadió: “Cada vez que recibimos dosis trabajamos para aplicarlas rápidamente: desde que llegan hasta que las aplicamos no pasa ni una semana. Hacemos rápida la distribución y aplicación. Un día tuvimos 3000 contagiados y 63.000 inmunizados".

Siguiendo por la misma línea, precisó: “Entrenamos a más de 30 mil personas para que sean vacunadores, y tenemos más de 500 lugares donde se vacuna muy bien, no hay colas ni malos tratos. Todo el mundo sale muy contento”.

Por último, habló del conflicto con Pfizer: “La gente de Pfizer me había dicho que Argentina iba a tener prioridad para poder adquirir las vacunas. Lo hablaron conmigo. Y cuando tuvieron que pasar a la parte de comprar la vacuna dijeron: ‘Con la provincia no se puede hablar’. Pfizer no cumplió con su promesa. Lo digo con dolor”, y cerró: “Chile consiguió 20 mil vacunas de Pfizer y terminó vacunando con una vacuna china”.