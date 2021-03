Una chica de 16 años agoniza tras ser baleada en medio de una discusión entre jóvenes

Una adolescente de 16 años identificada como Tiziana Montero agoniza en el Hospital de Urgencias de la Ciudad de Córdoba tras recibir un balazo en la frente, en el marco de un confuso episodio vinculado a una supuesta pelea entre jóvenes. Hay dos detenido: un varón de 18 años y una chica de la misma edad que habría sido la autora del disparo por aparentes motivos pasionales.

La víctima recibió un tiro en la frente y la bala quedó alojada en el cerebro. Según sus familiares, los médicos no les dan esperanzas. Vecinos y familiares de Tiziana marcharon este lunes por las calles del barrio cordobés Ciudad Evita para pedir Justicia.

El papá de la adolescente, dijo que "los médicos nos dijeron que no hay nada para hacer y que, si sale adelante, va a quedar en estado vegetativo”.

Tiziana permanece internada en el Hospital de Urgencias en coma inducido y conectada a un respirador artificial. Por el lugar donde se alojó el proyectil no puede por ahora ser operada.

El ataque sucedió el domingo a la madrugada en la puerta de la casa y por ahora no está claro a quién iba dirigido el disparo, ya que la chica estaba con su novio cuando la balearon.

El padre de la víctima contó que los adolescentes volvían de una reunión en otro lugar donde el novio de Tiziana había protagonizado una pelea con otro joven.

“Mi hija y el novio se fueron y ya estaban en la puerta de mi casa. Ahí llegó el otro chico acompañado por una chica. Ella sacó el arma y disparó. Parece que la bala era para él, pero le dio a Tiziana en la frente”.

Tiziana tiene 16 años y es la menor de cuatro hermanas. Actualmente cursa el tercer año del secundario (Facebook)

Sin mediar palabra, la mujer sacó un arma y disparó. El balazo -que aparentemente iba dirigido al ex novio de Tiziana- le dio en la frente a ella.

En medio del dolor de toda la familia Montero, Gabriel, el padre de Tiziana grabó un video para dejar un mensaje a los adolescentes de la edad de su hija. “Es durísimo, pero quiero tratar de llegar a alguno de ustedes, chicos, y que hagan caso. Está complicado toda esta cuestión de salir. Hoy en día ustedes se divierten diferente. Tienen un concepto totalmente errado de lo que es divertirse. Si no hay alcohol, o drogas, o no hay peleas, para ustedes no es diversión”, señaló al borde de las lágrimas.

“Cuando ustedes salen a divertirse, su papá, su mamá, sus hermanos, tampoco duermen esperando que vuelvan. Y si uno manda un mensaje tal vez es cargoso, es molesto, un papá gruñón, una mamá odiosa, un hermano que es cuida”, continuó. “No es sencillo hoy en día salir, ver todas estas cuestiones que pasan a base de lo que surge en una fiesta. Sólo traten de divertirse sanamente y que no tengan que estar en el lugar de mi hija”, agregó. “¿Se imaginan, por favor? Háganle caso a sus padres. No somos odiosos ni locos, los queremos todos los días en nuestra casa”.

Tanto Gabriel como el resto de la familia de Tiziana aseguran desconocer los motivos del brutal ataque. Los presuntos autores del disparo que hirió a Tiziana Montero, fueron detenidos, según se informó desde la Policía.