A Vilouta le rompieron su auto mientras hacía Intratables: "Qué manera de terminar el día"

El periodista Paulo Vilouta pasó un mal momento en Palermo, a pocos metros de los estudios del canal América. Resulta que cuatro ladrones rompieron el vidrio de su auto, que estaba estacionado en la calle, para robarle un maletín y otras pertenencias que estaban en el asiento trasero.

Todo sucedió la noche del martes, justo cuando se encontraba al aire en el programa Intratables, que lo tiene como uno de los columnistas principales.

Según dijo luego, cuando visibilizó el problema, su auto estaba estacionado sobre la calle Honduras, entre Fitz Roy y Bonpland.

Hermosa seguridad!, salgo del canal en fitz roy y honduras y sorpresa!!!!. Y eso q en el piso teníamos hoy a @horaciorlarreta y me imagino q la policía de la ciudad de honduras habrá estado atenta! . No se nota! pic.twitter.com/y5Mxr6YguI — Paulo Vilouta (@pviloutaoficial) March 17, 2021

“Me dio bronca y calentura porque digo, ¡a esta hora!”, contó durante el pase de su programa de radio con el de Luis Novaresio, en La Red. “Jamás pensé que me iban a robar porque hay luces, cámaras y guardias”.

“Me robaron una valija de cuero y unos sacos del canal. Tenía varios sacos en el asiento trasero pero me afanaron uno, se ve que los otros no les gustaron. Hoy cuando se lo diga a la vestuarista va a ser dramático”, contó.

Dijo que eran las 23.40 cuando se encontró con su auto roto y con las pertenencias que ya no estaban, pero que tardó unas cuadras en darse cuenta . "Cuando freno en el semáforo me doy cuenta. Metí la mano y dije, chau, me robaron la valija. ¡Qué forma de terminar el día!”.

Esta mañana, en su programa radial, también bromeó buena parte del mismo con lo sucedido. Y mientras sus compañeros decían que por la tarde iban a dormir la siesta aprovechando que el clima estaba gris y fresco, él se la pasó diciendo que tenía que ir a reparar los vidrios para volver a usar su auto.