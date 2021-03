La canasta básica alimentaria subió 3,6 por ciento en febrero

En febrero la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 3,6 por ciento, mientras que la canasta básica total (CBT) presentó un incremento de 2,7 por ciento respecto a enero, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Según el informe, ambas presentan una desaceleración frente al aumento que registró el mes anterior. En los dos primeros dos meses de 2021, la CBA acumuló 8,2 por ciento, mientras la de la CBT resultó en 6,9 por ciento.

La canasta básica total (CBA ampliada y considerando los bienes y servicios no alimentarios), tuvo una variación interanual de 42,2 por ciento. La misma familia tipo necesitó $57.997 para no ser considerada pobre, mientras que una familia de 5 integrantes requirió de $61.001. Asimismo, la canasta básica alimentaria, determinada por los requerimientos alimenticios imprescindibles, tuvo una variación interanual de 44,6 por ciento. Una familia tipo conformada por dos adultos y dos hijos menores, necesitó percibir $24.575 para no encontrarse en la indigencia.