Reclamo por el alumbrado público en la plaza España

Los vecinos de plaza España pidieron que cuánto antes se reparen las luminarias que no funcionan y transformaron al lugar en una “boca de lobo”.

En las últimas jornadas de verano comienza a bajar el sol más temprano y ya pasadas las 19,30 la zona se transforma en un sector peligrosamente oscuro.

“Hay luces en distintos puntos de la plaza que no funcionan y la oscuridad es total. Las pocas que andan no alcanza, es como si no estuvieran”, consignaron vecinos sobre la deficiencia del alumbrado público en el espacio verde de 7 y 66.

“Es una boca de lobo. Es necesario que las arreglen”, señalaron los vecinos, preocupados por el avance de la inseguridad.

“El alumbrado público es importante para disminuir factores de riesgo. Por esta plaza circulan varias líneas de micros y hay gente que espera el ómnibus en penumbra, con lo peligroso que eso resulta”, remarcaron los vecinos que dialogaron con este diario.

También remarcaron los vecinos que “desde hace semanas que se han hecho reclamos al 147 de la Municipalidad para que se atienda esta situación, pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta. Aguardamos que cuánto antes las reparen”.

EN PARQUE SAN MARTÍN

Una situación similar se atraviesa en la zona de Parque San Martín, motivo por el cual se han hecho varios reclamos. “Algunas fueron reparadas, pero faltan unas cuantas para brindar mejor iluminación, indicaron los vecinos.