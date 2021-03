La ira de Dalma: “¿Cuánto falta para que Luque vaya preso?”

Tarde movidita para Dalma Maradona, quien habló de todo en “Un día perfecto”, el programa de Radio Metro, y no fue muy amable con sus enemigos.

“Después de haber visto ayer el informe que hizo Infobae, yo necesito pedir justicia por mi papá. Después de haber escuchado todo eso, siento que no hay forma de que esa gente que esté ahí no esté presa”, lanzó Dalma, en referencia al especial del portal que reveló los audios del entorno del Diez, donde se habla de Diego como un caso “sin solución” y se revela que le daban vino y cerveza mientras luchaba contra sus adicciones. “Si zafamos hay plata para todos”, se escucha decir. Luque cuenta incluso una borrachera que tuvo con Maradona y que terminó en una pelea “de borrachos”, donde “le quería decir ‘ni tus hijas te hablan’”.

“¿Cuanto falta para que Luque vaya preso?”, disparó Dalma. “Y también me pregunto, por ejemplo, a mis tías les pregunto, que son representadas por Matías Morla, qué piensan ahora después de haberlo escuchado, qué piensan del médico en el cual ellas confiaban, porque mi papá les pidió que confiaran en él. Quiero saber qué va a pasar ahora después de haber escuchado las barbaridades que dijeron de él. Me gustaría saber esto cómo sigue, cuánto más tengo que esperar para ver que la gente que hizo mal su trabajo pague las consecuencias, nada más”, siguió, y también se quejó de Stinfale: “Todos hablan del jefe como Víctor Stinfale cuando en mi cara me dijo que él no tenía nada más que ver hace años... y que el jefe de todo era el inútil del abogado desaparecido...”, disparó.

En el documental, también se revela cómo el entorno aisló a Maradona en su casa del country, e incluso le llenó la cabeza contra Claudia y sus hijas.