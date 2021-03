Jorge Rial: "Que los periodistas hagan un editorial en función del tachero que se enoja con todo atrasa horrores"

A pocos días del estreno de su nuevo programa, TV Nostra, el periodista Jorge Rial habló de muchas cosasen una entrevista con Teleshow: el contenido qué tendrá su nuevo envío, el rol de los colegas, la TV de hoy y la política, entre otras cosas.

"Será un programa de actualidad rabiosa. Todo lo que pase en el día, en todos los ámbitos, pasará por el programa, aunque voy a hacer especial hincapié en la política", describió qué tipo de programa será y fue más allá, con una indirecta a los periodistas que hasta hace poco estaban en A24: "que los periodistas hagan un editorial de diez minutos con una indignación en función del tachero que se enoja con todo, atrasa horrores".

Además adelantó que la primera entrevista de su ciclo será Matías Morla, a quien describió como un tipo preocupado y con una fuerte condena social.

Confesó que primero le surgió TV Nostra antes que su salida de Intrusos, ciclo del que hacía dos años se quería ir. "Hubo problemas personales que me limaron y me obligaron en su momento a salir del aire. Eso me hizo ver que yo también tenía ganas de hacer otra cosa, otro tipo de televisión", contó.

Del periodismo de hoy en día en Argentina dijo que fue la primera víctima de la pandemia. "Un espanto cómo trató la pandemia". También señaló el caso de la niña M. Según él los canales ignoraron el tema y recién se volcaron cuando vieron que Crónica estaba haciendo buen rating,

Cuando le preguntaron por los periodistas de hoy en día y a cuáles tenía como referentes, respondió que respeta a todos. "Pero todos me enojan: a veces me enojo mucho. Cuando Cristina (Kirchner) estaba dando su alegato, Eduardo Feinmann le decía 'loca', 'desvariada', de todo. Y a la misma hora, Víctor Hugo (Morales): 'Una genia...'. Entonces, como espectador decís: '¿Cuál es la verdad?'. Y le hablamos tanto a las redes sociales, somos tan idiotas, que nos olvidamos de que la gente no está pensando ni en la grieta. La gente está pensando en que quiere darse la vacuna porque tiene miedo de morirse... No está en la boludez de si viene de Rusia, de Noruega o de La Matanza".

Además comparó a la política con la farándula porque "el político tiene tanto ego como una vedette, o más. Cristina vendría a ser como Susana Giménez, a ese nivel: a veces se debe autopercibir como la Susana Giménez de la política. Hay un parecido. Hay mucha frivolidad en la política, y eso se lo debemos a Menem".

En el final dejó conceptos de los principales políticos argentinos.

Alberto Fernández: "Hoy me siento un peronista un tanto decepcionado. Creo que hay errores no forzados, y últimamente, una devoción por tirarse tiros en los pies que no lo puedo creer.

Cristina Fernández: "Coincido en pocas cosas con ella, pero creo que es el mejor cuadro político que tiene este país es el kirchnerismo".

Mauricio Macri: "Fue un error histórico, fue presidente de pura casualidad. Se abrió una nueva puerta en el espacio político porque Cristina se emperró en que era 'después de mí, el diluvio', y nos encontramos todos con: '¿Y a quién votamos?'. Y después nos dimos cuenta de que era más inútil de lo que sabíamos... Los que lo conocíamos, porque yo lo conocía bien a Macri, era amigo mío, sabíamos que era limitadito.