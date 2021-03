VIDEO .- Pampita confesó que la contrataron de un casamiento para hacerse pasar por la mejor amiga de la novia

Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, fue una e las invitadas anoche de "PH: Podemos Hablar" (Telefé) y ´la vez que ganó dinero de una manera insólita: la contrataron para que se haga pasar por la amiga de la novia.

“Vinieron, hicieron un casting... Era en otro país. Me conocían, claro. Pero no me pregunten más porque todos piensan que soy amiga de la novia”, comenzó indicando en diálogo con Andy Kusnetzoff, conductor del programa.

“Vino el padre de la novia y me contrató. Fui con una amiga. Pasaje de avión. Hotel. Yo tenía que estar con las amigas de la novia. Tenía que hacer el pogo en la pista, bailar”, añadió.

Pero lejos de terminar la anécdota ahí, continuó dando detalles: “Tenía que salir en todas las fotos. Abrazada... Pogo. Baile. Si alguna necesita... Acá producción le pasa mi teléfono. Yo la vi casarse y era mi amiga. Conecté. Hubo emoción. Aproveché todo: que tiraran el ramo y fui la última en irse”.

Por último, Andy le preguntó si hubiera ido gratis y Pampita aseguró: “Si es un fiestón, sí. Fue un trabajo insólito y divertido que hice con cariño”.