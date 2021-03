El Real ganó y le tiró toda la presión al Atlético del Cholo

Celta de Vigo, dirigido por el argentino Eduardo Coudet, cayó con Real Madrid por 3 a 1 como local, en uno de los partidos de la 28va. fecha de LaLiga de España y los de la capital, de esta manera, le meten presión al líder Atlético, dirigido por el Cholo Simeone, que hoy se mide al Alavés, con sólo tres puntos de ventaja en la cima.

El delantero francés Karim Benzema anotó en dos ocasiones, a los 20m. y 30m. del primer tiempo, y asistió a Asencio (48m. ST), mientras que enfrente descontó el español Santi Mina, a los 40m. PT.

Además, en Celta jugaron los argentinos Augusto Solari y Facundo Ferreyra, quienes ingresaron a los 25m. y 38m. del segundo tiempo, respectivamente. Sin embargo, el ex Racing se retiró al final por un problema muscular.

De hecho, Ferreyra tuvo el empate en sus pies sobre el cierre del partido pero entre Nacho y Thibaut Courtois le ahogaron el grito de gol.

Con esta victoria, Real Madrid (60 puntos) sigue en vivo en la lucha por el título contra el líder Atlético (63) y Barcelona (59), al tiempo que Celta (34) está undécimo.

En otro partido de ayer, Athletic Bilbao y Eibar igualaron en uno, en tanto, Huesca y Osasuna empataron sin goles, mientras que el Sevilla empató 1 a 1 con Valadolid, con gol de su arquero Bono en el último suspiro. Fue de zurda tras un tiro de esquina.

atlético con toda la presión y el barça no quiere perder el tren

La jornada de hoy seguirá de esta manera: Getafe-Elche (10); Valencia-Granada (12.15); Villarreal-Cádiz (12.15); Atlético de Madrid-Alavés (14.30 por ESPN 2); Real Sociedad-Barcelona (17, por DirecTV).

Eliminado de la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid vuelca su ambición en La Liga, enfrentado contra las dudas y la presión, que desafían a Diego Simeone y al equipo rojiblanco en un esprint de once jornadas para ser campeón que empieza esta tarde contra el Alavés en el Metropolitano.

No hay ni matices ni excusas ni otras competiciones. No valen los términos medios. Ni tampoco los cálculos más allá del siguiente partido. No mira más lejos el conjunto madrileño, el líder de la Liga desde hace quince citas, pero con menos certezas que nunca en todo ese recorrido, por su ventaja, por su momento, por su presente.

Principales posiciones: Atlético de Madrid 63 unidades; Real Madrid 60; Barcelona 59; Sevilla 54; Real Sociedad y Real Betis 45; Villarreal 40; Granada 36; Levante y Bilbao 35; Celta de Vigo 34.