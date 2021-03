Casi estafan a un platense con un nuevo medio de pago virtual

Los intentos de fraudes a través de internet continúan a la orden del día en la Región con trampas que parecieran ir mutando a medida que se difunden advertencias y casos para concientizar a los usuarios de cuentas bancarias. Con elaboradas puestas en escenas y atentos a los vertiginosos cambios que se producen en la web y en la telefonía celular, los ciberestafadores parecen dotar diariamente de más sofisticación su arsenal de artilugios para continuar tomando por sorpresa a algún desprevenido y apoderarse de su dinero.

Así lo demuestra el caso que ocurrió en las últimas horas en el que un sujeto anónimo intentó, mediante un link, hacerle pagar una suma de 100 mil pesos a un platense que, para su fortuna, tuvo la lucidez de “parar la pelota” y pensar antes de presionar “aceptar”. Según contó a este diario Mauro, de Los Hornos, pese a la presión del timador para que concretase el trámite rápidamente, el joven se tomó el trabajo de investigar y así pudo desactivar la trampa que le habían tendido.

“Con mi novia publicamos en varios sitios y las redes sociales, una moto. Nos contactó un hombre muy interesado, a tal punto que dijo que quería ‘reservarla ya’ con un depósito de 100 mil pesos”, destacó.

Siempre con el afán de disfrazar la estafa, le pidió al vendedor un video para ver cómo estaba la moto ya que no se encontraba en La Plata para poder ir a testearla personalmente. “A los 5 minutos me manda un link por el WhatsApp. Ese link era de Debin, un medio de pago creado por el Banco Central que debita un monto de tu cuenta (lo cobra en línea) de manera inmediata solicitando tu autorización previa. Me dijo que me había depositado 200 mil pesos y que solo tenía que presionar ‘aceptar’ para que llegue a mi cuenta”, precisó.

La desesperación del supuesto comprador para que se concretara el trámite era tanta que Mauro comenzó a desconfiar. Tras investigar por internet, se dio cuenta de que se trataba de una estafa: “Descubrí que no era para aceptar dinero de una persona, sino para depositar lo en su cuenta. Casi le debito 100 mil pesos al estafador con un solo clic”, indicó.