La ex empleada de Donda rompió el silencio: "10 años en negro, sin aumentos ni aguinaldo"

Rompió el silencio la ex empleada doméstica de Victoria Donda que prendió el ventilador y armó un escándalo tras denunciar que la tenía trabajando en negro y que le ofreció un cargo en el Estado para evitar indemnizarla. En declaraciones al programa La Cornisa, de Luis Majul, Arminda Banda Oxa dijo que la titular de INADI “no me pagaba aumentos, aguinaldo ni vacaciones” y que la tenía como "empleada multiuso". También destacó que la hacía "lavar la ropa de sus parejas y pasear al perro".

"Me tuvo en negro 10 años, no me daba aumentos, aguinaldos y vacaciones tampoco", sostuvo Banda Oxa en el envió del canal La Nación+, al tiempo que agregó que "era jardinera, cadeta, niñera, hasta le paseaba el perro" y que Donda "veía la hora de entrada pero nunca la de salida".

La polémica estalló en enero pasado, cuando el abogado de la mujer, boliviana y de 62 años, denunció a la funcionaria por haberla contratado en negro, pero que además a cambio de su renuncia le ofrecía un contrato en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo o bien inscribirla en un plan social. Como se fuera poco, Banda Oxa trabajó 14 años en la casa de Donda y solo 4 estuvo en blanco, pero estaba subregistrada y le pagaban un sueldo por menos horas de las que trabajaba. Y aún hay más: denunció que durante 5 años cobró un sueldo de $5.000, donde no recibió aumentos pese a la inflación.

"Pareciera que manda Donda en vez del Presidente", disparó contra Alberto Fernández. Además en la entrevista sostuvo que "le había pedido por favor a Victoria que me haga la jubilación, pero me salió con que no podía. Nunca más me habló. A las dos semanas me llamó ofreciéndome un cargo en INADI, no sé qué cargo quería darme. Después me ofreció un plan social pero no le contesté". En ese sentido remarcó que "apenas sé agarrar la escoba, y un plan social ¿para qué? ¿Para cortar las calles? Los llevan para piquetear ¿Por qué?".

Lo cierto es que Donda está imputada por el fiscal Guillermo Marijuan, quien entendió que la funcionaria abusó de su condición como tal al ofrecerle un cargo en el INADI a su empleada doméstica con el requisito de que renunciase a su jubilación que debía gestionarle su empleadora. En tanto, el juez Sebastián Casanello, por el momento, no la llamó a declarar como imputada.