El cruce entre Lanata y la editora de género de TN tras su comentario sobre el "culito" de la becaria de Ferraresi

Jorge Lanata quedó ayer en el centro de la polémica luego de decir, en vivo por la pantalla de TN, que la becaria de 18 años del ministro Jorge Ferraresi que recibió la vacuna del coronavirus "tiene lindo culito".

Dicho comentario despertó una enorme polémica en las redes sociales, en donde muchos lo trataron de "misógino". Por este motivo, este martes hizo referencia al tema en su habitual columna televisiva y tuvo un cruce con la editora de género de dicho canal, Marina Abiuso.

"Puedo opinar sobre cualquier cosa, pero no puedo hacer un chiste malo. Las mujeres, en charlas privadas, opinan sobre el culo de los hombres. Nosotros somos más torpes y opinamos sobre el culo de las mujeres en público", indicó el periodista en relación a todo lo que generaron sus dichos.

Abiuso, por su parte, comenzó su reflexión precisando: "Cuánto más interesante sería que estariamos hablando de lo que mostraron ayer nuestros compañeros sobre esta situación escandalosa: que una persona de 18 años esté vacunada cuándo hay tanta otra gente esperando".

Recordando que Lanata tiene 40 años de trayectoria, le dijo: "Vos sabés el peso de las palabras y de las cosas que se dicen, tienen un sentido. Tan clara está la posibilidad de hablar que lo estamos haciendo".

"Marina Abiuso":

Por su conversación con Jorge Lanata en #TNCentralpic.twitter.com/tVgovHL7PM — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 23, 2021

Abiuso, en dicho momento, le remarcó a Lanata que hasta él mismo se dio cuenta en el momento que iba a causar polémica porque era un comentario "machirulo", pero él se lo negó: "Odio la palabra machirulo porque la usó Cristina por primera vez, me molesta. No quiero citar una palabra de Cristina. No pensé que se iba a generar polémica. Por una cuestión de educación, me disculpé frente a Carolina porque podía haberla ofendido".

La editoria de género de TN, por su parte, retomó la palabra: "Esos chistes, hoy, generan otros tipos de reflexiones. El cuerpo de esta mujer, el culito, no era tema de debate. Hubiesemos tenido la misma conversación siendo un varón".

Más adelante, la especialista habló de las diferencias que existen entre hablar sobre el cuerpo de una mujer y hablar sobre el cuerpo de un hombre: "Hay una diferencia: los comentarios sobre los cuerpos de las mujeres no tienen el mismo peso, el mismo efecto, en la esfera pública que el comentario sobre el aspecto de los hombres. Eso no queire decir que haya hombres que reciban infinadades de comentarios sobre su aspecto, pero los comentarios que hablan de los cuerpos de las muejres de alguna manera condicionan de qué manera habitamos el espacio público. Y eso afortunadamente a los hombres no les pasa".

Ante esto, Lanata precisó: "¿Por qué no puedo opinar del cuerpo de un hombre o de una mujer? No quiero que me obliguen a pensar de determinada manera. Yo durante 40 años fui el gordo Lanata, pero eso no me impidió ser quién soy".

Retomando un poco lo dicho al comienzo de su columna, el periodista afirmó: "Si puedo opinar sobre Naminia o una obra de arte, por qué no puedo opinar sobre el cuerpo de un hombre, una mujer o un trans".

Abiuso, por su parte, hizo énfasis que no era necesario hablar sobre el cuerpo de la becaria porque el foco estaba en otro lado: "Ninguna de las respuestas que tiene que dar es respecto a su culo".