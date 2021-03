No descartan cambios en la presencialidad escolar, sujeto a la opinión de especialistas

El ministro de Educación Nicolás Trotta no descartó que puedan implementarse cambios en los actuales protocolos que rigen la presencialidad en las escuelas, aunque condicionó esa posibilidad a un debate de los especialistas.

La posibilidad surgió tras un anuncio realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la idea de ir eliminando el ingreso escalonado y el retorno de los kioscos en los colegios, como así también al pedido realizado de la asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) para que se extienda la presencialidad en escuelas de jornada extendida.

“Cualquier modificación de los protocolos implica un debate de los especialistas y es algo que excede al campo educativo”, indicó ayer a la mañana Trotta.

El titular de la cartera educativa señaló que hasta el momento no hubo ningún pedido formal de ninguna jurisdicción por implementar cambios en los protocolos. Y afirmó que si bien “la escuela ha confirmado que con protocolos es un lugar seguro”, el momento del ingreso es uno de los puntos más flacos que detectaron y que necesariamente deben trabajar para reforzar.

“Se tiene que mejorar el ingreso porque es uno de los puntos donde observamos debilidad en los protocolos”, señaló.

“El distanciamiento dentro del aula de 1,5 metros es lo que nos recomiendan los especialistas. Si nos plantean que hay que hacerlo a 1,80 metros o disminuirlo a un metro (como ahora recomiendan en Estados Unidos) a partir de la evidencia nosotros lo vamos a acompañar, pero hasta el momento nos dijeron que siguiéramos trabajando con estos protocolos”, apuntó Trotta.

Y aclaró que cualquier cambio en los protocolos lo puede realizar cada jurisdicción de manera independiente al resto, pero con el visto bueno de Nación.

El funcionario también confirmó que se apunta a “la presencialidad cuidada” de los alumnos en las aulas de todo el país “en base a la evidencia epidemiológica” y afirmó que estamos en un momento en que “es muy importante cuidar los protocolos”.

Al ser consultado por los casos detectados de coronavirus en las escuelas, Trotta señaló que “hay un aumento, pero no tienen que ver con las clases presenciales”. Agregó que, incluso, las clases están permitiendo “detectar casos positivos de contagios que no se producen en la escuela” y que no hubo “casos de cuatro o cinco chicos contagiados en un aula”.

“Se están cumpliendo los protocolos y hay un accionar rápido para aislar casos sospechosos”, agregó el ministro y subrayó: “Nuestro objetivo es sostener la presencialidad pero en base a la evidencia, no a la intuición, por eso es importante recabar la información de lo que sucede en cada jurisdicción para clarificar cada paso que damos”.

MAYOR PRESENCIALIDAD

A través de dos notas enviadas a la Dirección de Escuelas y Educación de la provincia de Buenos Aires, desde AIEPBA se reclamó una mayor cantidad de horas presenciales (por el momento son hasta cuatro por día) en los colegios de doble jornada y en las agrarias.

“Hay un reclamo de parte de las familias para que se amplíe la cantidad de horas”, dijo el secretario Ejecutivo de la entidad, Martín Zurita.

“Se tiene que mejorar el ingreso, es uno de los puntos donde hay debilidad en protocolos”

“Las escuelas bilingües, que tienen doble jornada o jornada extendida, no pueden tener más de cuatro horas de presencialidad. Es un límite impuesto en nuestra provincia, pero puede cambiarse”.

“Las que tienen albergue, como las agrarias o rurales, tampoco tienen permitido esto. No son muchas pero hay varias y hoy no pueden ofrecer la razón de ser y son muchos los alumnos que llegan a esos colegios después de recorrer muchos kilómetros y no pueden hospedarse”, indicó el dirigente.

En ese marco, se recordó que esta situación cambió en varias provincias, como Santiago del Estero y Córdoba. “Confiamos en que las autoridades (de la Provincia) puedan dar curso positivo a estos pedidos”, aseguró Zurita.

PROTOCOLO VIGENTE

Entre los principales lineamientos del protocolo vigente en la provincia de Buenos Aires se establece que la cantidad de alumnos en forma presencial dependerá de la superficie con que cuenta el aula, debiéndose mantener una distancia de 1,5 metros entre estudiantes y de 2 metros con la o el docente.

Asimismo, contempla que la jornada escolar es de 4 horas incluyendo tiempos de descanso, que el uso de tapaboca nariz mentón es obligatorio para las y los estudiantes desde la primaria en adelante y que a partir de la sala de 3 del jardín de infantes se puede utilizar en la medida de las posibilidades .

También incluye la ventilación natural de los ambientes, especialmente de las aulas, que debe realizarse en forma permanente.

Se deben fijar horarios escalonados de ingreso y salida de la escuela para evitar concentraciones, que los estudiantes, docentes y auxiliares deben higienizar de manera frecuente sus manos, que se debe tomar la temperatura antes del ingreso a clases y que permanecerán cerrados los quioscos y comedores.