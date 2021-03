¡Arde Troya! Viviana Canosa y Verónicas Llinás se sacan chispas por el caso de la niña M.

Las fuertes declaraciones de Viviana Canosa en su programa de A24 sobre el caso de la niña M. siguen dando coletazos. Y uno de ellos es el fuerte cruce que mantiene la ex colorada con la actriz Verónica Llinás.

Luego de las fuertes críticas que recibió por cómo trató la noticia de la nena de 7 años secuestrada por un cartonero, que hasta se ganó el repudio de organismos del Estado, Llinás utilizó su cuenta de Twitter para despacharse. “Las 'chicas del colectivo verde' están ayudando a la gente en silencio, no como vos Viviana Canosa que exponés la intimidad de una niña de 7 años para hacer tu show de mierda, golpebajista, y melodramático solo para ganar unos puntitos mas de rating”, escribió en respuesta a los dichos de la periodista que había contado que "“las ginecólogas salieron llorando después de revisarla, y debieron ser atendidas por psicólogos”.

Canosa recogió el guante y salió con los tapones de punta. “Mi desesperación era porque aparecieron estas actrices impresentables. Llinás y todo ese grupo. Yo ayer a las 11 de la noche estaba preguntando cómo estaba y dónde estaba durmiendo la niña M. mientras ustedes criticaban en redes sociales. Ni siquiera me voy a gastar en contestarles”, respondió en su programa la ex Intrusa.

Cabe recordar que Canosa también había asegurado que la nena “volvió a ser invisible. Ya no importa que tenga 7 años, que esté desnutrida, que tenga poca masa corporal (...) A esa niña la abusaron desde que empezó su miserable vida”. Mientras que la mamá de la pequeña habló sobre su adicción a la pasta base. Confesó que llegó a consumir hasta 50 “bolsitas” diarias y que actualmente es “un pasatiempos. Me pega distinto. No voy a la pasta base para volverme loca, voy al contenido para estar bien”.