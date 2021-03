A un año del caso cero de Covid en La Plata: cómo lo vivió el barrio y el mito de la "casa incendiada"

Un 26 de marzo de 2020 eldia.com informaba que La Plata registraba el primer caso de coronavirus. Hoy se cumple un año de aquella noticia que sacudió a los platenses porque si bien el virus ya circulaba en el país, en nuestra ciudad aún no se había registrado ningún positivo.

"Confirman el primer caso de coronavirus en La Plata", tituló este portal aquella jornada, que dio inicio a una seguidilla de infectados que al día de hoy acumula poco más de 33.500 desde que comenzó la pandemia. Claro que en esos tiempos del Covid se sabía muy poco y es por eso que había mucho temor.

Esa sensación de incertidumbre y miedo la experimentaron por primera vez en un sector de Melchor Romero. Un hombre que en ese momento tenía 37 años había vuelto de un viaje a Tailandia y, tras su regreso a la Ciudad, empezó con síntomas de la enfermedad. Es por eso que se le realizó un testeo que finalmente arrojó resultado positivo. Fue el momento en el que en el barrio de 519 y 185 se encendieron las alarmas con la noticia.

"Los vecinos nos pusimos paranoicos porque era el primer caso", recordó Carlos Dos Santos, que vive a dos cuadras de donde residía el hombre que fue el "caso cero" de coronavirus en La Plata y que hace unos meses se mudó.

En torno a ese primer contagiado de Covid surgió un mito: las redes sociales se hicieron eco de que le habían incendiado la casa. "El día que se supo del caso positivo coincidió con el del fallecimiento de Romina Videla, la chica que prendieron fuego en la casa. Y justo fue en frente de donde vivía esta pareja. Los vecinos pensaron que le habían quemado la casa porque se había contagiado. Mirá lo que llegamos a pensar en ese momento".

También contó que "hicimos publicaciones (en redes sociales) de que era una enfermedad que podía tener cualquiera, porque pensar en prenderle fuego la casa es una locura". "Ahora tuvimos un año para aprender", reflexionó.

Sobre cómo vivió el barrio esa situación dijo: "La gente enseguida empieza a inventar. Estos chicos llegaron de Tailandia, no tenían síntomas y fueron al supermercado. Por eso la gente se paranoiqueó mucho. Fue un un día solo a hacer compras, no tenía ni síntomas y una vez que se lo confirmaron no fueron más".

Nicolás, empleado de una cerrajería casi pegada a la casa donde vivía el hombre contagiado, también contó su parte de la historia. "Fue un caso difícil porque era el primero. Los chicos no sabían que tenían coronavirus y los vimos cortando el pasto como si nada. Un día apareció la ambulancia y ahí nos dimos cuenta". recuerdo el joven.

"En cierta forma fue algo nuevo para todos porque solo trabaja la gente esencial. Me acuerdo que mi vieja me llamaba y me decía 'tené cuidado'", aseguró. Y agregó: "Ya no salíamos a la calle ni a hacer mandados por pánico y miedo en ese momento. Hoy es todo distinto, sabemos más del coronavirus e incluso la gente no se cuida tanto".

También Nicolás contó que era gente que alquilaba la casa y coincidió en que "ya no están más en el barrio. No salían mucho, los veías pasar, casi nadie tuvo contacto. Ya después se sintieron como sapos de otro pozo, se empezaron a aislar solos".

Por último recordó una anécdota que pinta de cuerpo entero la repercusión que tuvo esa noticia: "Después de que se levantó la cuarentena fui a visitar a mi mamá y en el barrio no me querían atender porque sabían que yo trabajaba a dos casas del primer contagiado. Fue un momento en el que estábamos todos locos, porque no se sabía nada".