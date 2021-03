Arranca la vacunación a menores de 60 y en La Plata crecen las quejas de los que todavía esperan

Mientras la Provincia avanza con el programa de vacunación contra el coronavirus, a la espera de que mañana comience a aplicarse dosis a personas con menos de 60 años de edad , en La Plata crecen en paralelo los reclamos y la preocupación de mayores de 70 y 80 años que se inscribieron para recibir la vacuna y que todavía no recibieron la notificación de la convocatoria.

Se sabe que a partir del jueves el gobierno provincial dará rienda a la vacunación contra el Covid-19 a menores de 60 años de edad que acrediten alguna comorbilidad mediante una declaración jurada.

En este marco, Beatriz Gotelli de 82 años aseguró que "con los problemas de salud que tengo a esta edad, me anoté el 26 de diciembre para recibir la vacuna y todavía no me llamaron". En ese sentido dijo que "me sorprende que empiecen a convocar a gente de 60 o menos cuando los que somos más mayores seguimos en la larga espera".

Una situación que refleja a todas luces la incertidumbre de los adultos mayores ante tamaña espera es la que dio cuenta Roberto Tamagno de 73 años. "Tengo problemas cardíacos severos y me anoté en la Provincia el año pasado Me dijeron que fuese a un centro de vacunación público cercano por información", relató. Y prosiguió: "Grande fue mi sorpresa cuando en la antesala de vacunación no me pudieron dar ninguna información más que me encontraba registrado, pero entre los que esperaban para vacunarse había muchas personas menores de 60 años".

"Le pregunté a una mujer que estaba con un niño si estaba para vacunarse, me dijo que sí. Le pregunté cuando se había anotado y me dijo que la anotó un muchacho del barrio, que le avisó que tenía que vacunarse. Ahí me de cuenta que los VIP no son solo los famosos, también los que no les corresponde pero pueden ser amigos, familiares o de interés político. Ahora siento incertidumbre, bronca y desesperanza", manifestó.

Francisco Agustín Bustos es otro platense que aguarda por la convocatoria y salió a expresar su preocupación: "Tengo más de 80 años y mi esposa 76, ambos estamos esperando a que nos llamen pero hasta ahora no recibimos ninguna notificación", dijo. El vecino sostuvo que "me anotó mi hija y a pesar de que revisamos el correo todos los días, no tenemos ninguna novedad".

Entre otros platenses que a lo largo de esta semana manifestaron su bronca por las demoras en la vacunación se encuentra Roberto Ganuza, de 76 años. En este caso el hombre consignó que "me inscribí en enero y no me llaman, pero ya están convocando a menores de 60". Del mismo modo, Mirta Stiberman aseguró que "tengo 66 años y mi marido 72, pero igual que muchos vecinos seguimos en la espera, y para colmo parece ser más difícil ahora porque empezaron a llamar a gente de 60 años".

En tanto, Marta Bruni, otra vecina de La Plata que espera su turno, comentó que "cambian el protocolo todos los días, ahora están llamando a otro grupo, yo ya tengo 72 años. Me anoté hace 15 días. Yo espero, pero están vacunando a otras personas. Se van agregando grupos y no cumplen lo que dicen inicialmente. Eso es lo que yo noto".

En medio del desconcierto dijo que "si tengo que esperar un año, espero. Pero habían dicho otra cosa. Veo que se vacuna a personas más jóvenes. Entonces no está claro el tema. Pensé que el cronograma era para la gente más adulta, como habían dicho en un principio. Así que ellos confunden, no hay un orden que estén cumpliendo. O por lo menos no lo explican".

Ayer el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, declaró que a partir de mañana “vamos a estar vacunando a menores de 60 años pero priorizando a aquellos que tienen comorbilidades”. En ese sentido, explicó, las personas de ese grupo etario que aspiren a recibir la vacuna “van a tener que probar en cierta manera que tiene una comorbilidad".

"Cada ciudadano va a tener que firmar una declaración jurada que tiene tal enfermedad”, indicó Gollán, quien admitió que si bien este trámite podría resultar “engorroso” la decisión de exigirlo apunta a evitar que “haya un uso irregular del turno para vacunarse que le toca a cada quien”.