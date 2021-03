Escandalosos audios : insulto de Luque y polémicos consejos de Morla

Se filtraron nuevos audios en la causa que investiga la muerte del astro Diego Armando Maradona y continúa alimentándose la polémica respecto al entorno del ex entrenador de Gimnasia. El material compromete tanto a su neurocirujano Luis Luque como a su abogado Matías Morla.

Tras el peritaje de los celulares de las personas que estaban a cargo de la salud de Diego comenzaron a revelarse audios estremecedores que complican la situación de ambos. Luque insulta indirectamente al Diez y Morla lo aconseja para grabar un video contra sus hijas.

El médico, en lo que parece ser una conversación con un amigo personal, cuenta que se peleó con Diego cuando ambos estaban alcoholizados: “Te cuento una y te morís boludo. Ayer cuando hablé con el Diego, no sé quién estaba más en pedo de los dos boludo, yo también estaba re en pedo. Por eso nos agarramos mal. Éramos una pelea de borrachos, pero no le cuentes a nadie boludo eh, trasciende esto y salgo en todos los medios. Estoy re bajón porque me entusiasmé boludo, sentí que lo estaba re ayudando y me bajó de la palmera como un pelotudo”, indicó Luque en un mensaje de voz que salió a la luz mediante la pantalla de Crónica.

“Ya que me psicoanalizás te voy a decir la verdad, me siento un imbécil boludo, tenía ganas de cagarlo a piñas en ese momento igual eh. Decirle: ‘¿Pero a quién te comiste la con... de tu madre? ¡Pedazo de gil, viejo que no te podés ni parar! ¡Forro. Estás más solo que una araña! ¡Ni tus hijas te hablan!’”, manifestó el neurocirujano en un audio en el que expresaba la bronca que sentía contra el Diez por una discusión.

Asimismo, otros audios de Matías Morla, el abogado y apoderado del astro, también se hicieron públicos y levantaron polvareda,

“Necesito un video tuyo en el cual digas que preso no estás. Estás ahí por voluntad propia. Así que si podés, hacé el video. Los matamos a todos con ese videíto”, dice Morla intentando convencer a Diego para que contradijera declaraciones de su hija Gianinna.

Además, Morla le indicó a Maradona que se vistiera bien y que evitara decir que estaba borracho: “Gianinna está instalando como que vos estás preso ahí y que estás todo el día borracho, como si fueras un títere. Hace eso porque quiere defender a la madre en los juicios. Yo necesitaría para poner en tu página, un video tuyo en el que digas que no estás preso, que estás ahí por voluntad propia. Si podés hacete ese videito que con eso los matamos a todos. Te quiero, Diez. Aunque estés preso te quiero”.

Y agregó: “Gianinna dice que te tenemos preso ahí. Lo que hace esa Claudia, eh. Y Dalma y Gianinna se están portando mal. Yo estoy explicándoles a los sponsors que estás bien. Del video no hay apuro, hacelo cuando estés bien y que tengas una linda pilcha porque lo va a ver todo el país. Que estás todo el día borracho ni lo digas. Están diciendo que vos estás mal, cuando vos estás bien. Lo único que tenés que hacer es cortar el escabio hasta las siete de la tarde y a la mañana estar ahí, y listo terminó el letrado en otro audio.

A fines de junio, Maradona hizo el irónico video: “Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad. ¡Chachan, chachan! Miren lo preso que estoy. Esto es de la torta que se hizo acá, en esta casa. Preso, las pelotas”, decía Pelusa, haciendo una parodiada en la que se desataba las manos tras tenerlas sujetas con una cinta blanca.

EL RETO DE MORLA PARA LUQUE: “BORRATE DE LOS MEDIOS”

Además, en otro mensaje, puede escucharse a Morla “retando” a Luque y remarcando que el “Jefe” se enojó por unas declaraciones suyas. El jefe, en este caso es Víctor Stinfale.

“Crack, amigo, me llamó Víctor medio caliente. No digas más que tuvo momentos de alcohólico porque después pueden decir que firmó borracho o algo así. Lo que te había dicho: por momentos, cuando toma dos copas de vino con la medicación, le hace mal”, espetó el abogado en un claro llamado de atención para el neurocirujano luego de una aparición mediática en la que evidentemente declaró cosas inconvenientes.

Borrate de los medios, yo te aviso cuando. Y cuando vas a hablar así avisame boludo, porque me quedo dormido y me como el palo del jefe. ¿Dale?. Abrazo”, completaba en el mensaje Matías Morla.