VIDEO .- "Además de humorista sos f...": el tenso cruce entre Jey Mammon y Dady Brieva

Dady Brieva estuvo como invitado anoche en el programa "Los Mammones" y tuvo un tenso cruce con Jey Mammon, el conductor del envío. El centro de la polémica, increíblemente, fue el piano.

"En un ratito vamos a ir al piano, a vos que te encanta esa idea”, comenzó indicando Jey, a lo que Brieve le respondió: "¿Por qué tocás el piano?". Ante esta pregunta, el conductor le dijo que tocaba porque le gustaba y el ex Midachi fue directo al hueso: "¿Y por qué no aprendés?".

Tratando de no perder el humor, el cuál es el eje central del programa, el conductor le retrucó: “Ah, además de humorista sos f...”.

“¡No! Perón decía que no había cosa peor que un bruto con inquietudes. Bueno, lo que pasa es que a mí se me da por el charango… y después tengo un saxo. Sé tocar, pero no sé tocar bien, al menos no como yo quisiera”, se defendió Brieva.

Pero lejos de terminar el cruce ahí, las chicanas continuaron “¿A vos te molesta no saber tocar bien el piano?”, volvió a insistir Dady. “No, porque toco bien”, aseguró Jey.

Finalmente, para calmar las aguas, el locutor le dijo al conductor que Dady "lo estaba jodiendo". “Dale boludo, acordate que son ellos los que son se tienen que sorprender, no nosotros (el público)”, comentó con humor el actor. “Entonces, dejá de sorprenderme”, cerró Jey.