“Nosotras también estuvimos”: las enfermeras de Malvinas

Aunque apenas pasaban los veinte años, su profesión las había preparado para atender y curar heridas de todo tipo y color. Pero hubo unas para las que ningún manual las había preparado: las heridas del alma. A 39 años de su participación en la Guerra de Malvinas, como parte del grupo de enfermeras de la Fuerza Aérea que atendió a los soldados que llegaban de las Islas en un hospital móvil que funcionó en Comodoro Rivadavia, todavía recuerdan cómo esos chicos se retorcían en las camillas plegables de cuero ahogándose en gritos desoladores, pidiendo por sus mamás. De estas vivencias se nutre “Nosotras también estuvimos”, el documental de Federico Strifezzo que se estrena este jueves con el relato de tres mujeres que se animaron a romper el silencio y contar su versión de la historia como protagonistas.

Alicia Reynoso, Stella Morales y Ana Masitto son tres de las catorce “enfermeras de Malvinas” que casi cuarenta años después volvieron por primera vez a ese lugar árido, ruidoso y ventoso que destilaba a muerte para revivir esa parte de sus vidas que tenían enquistada.

“Hubo un período muy largo de mucho silencio alrededor de Malvinas porque sucedió en el contexto de dictadura, y eso hizo ocultar muchas cosas. En el caso de las enfermeras, ellas vieron lo peor de la guerra, que son los soldados que llegaban desnutridos, locos, con el pie congelado por no tener buen calzado; entonces eso sumó a que no las dejaran hablar porque seguramente lo que tenían para hablar era peor que lo que se quería contar”, aseguró Strifezzo en diálogo con EL DIA.

En este sentido, “Nosotras también estuvimos” se hizo con un doble propósito. Por un lado, mostrar otro costado del conflicto, uno protagonizado por mujeres, “una voz distinta, con otra sensibilidad, hablando sobre heridos, algo de lo que nunca se había hablado mucho”. Por el otro, para servirle a estas mujeres como una herramienta de catarsis, para que pudieran “abrirse, para que saquen afuera todo eso que tenían tan enterrado” y que tanto las había lastimado.

Federico, que nacía cuando la guerra se terminaba, estaba en la búsqueda de algo para documentar en la pantalla cuando se topó con una foto de cinco mujeres, con ropa de militar y cascos en la mano caminando en medio de un paisaje despojado con ambulancias detrás que, cuatro años después, se convertiría en el afiche de su película.

“Me parecía raro. Nunca había escuchado sobre mujeres de Malvinas, tampoco había escuchado sobre mujeres de guerra en general. Y leí la nota en la que se las mencionaba y me sentí atraído, no podría explicar bien por qué. A los pocos días, estaba en contacto con Alicia”, dijo, en relación a una de las cinco enfermeras de la imagen.

Alicia lo llevó a Stella, también a Ana y a una serie de estremecedores relatos de un mundo desconocido para él en el que las mujeres traían al presente palabras como “oscurecimiento”, “trincheras”, “refugio” y “heridas del alma” que rápidamente se imaginó plasmadas en pantalla.

Para el director, que disfruta de las posibilidades con las que el género documental permite contar historias, la mejor forma de darle voz a las enfermeras era enfrentarlas con el pasado y hacerlas regresar al lugar de los hechos pero sin abandonarlas -otra vez-; sin dejarlas solas.

“Yo quería hacer algo que vaya por el lado de lo humano, transmitir una experiencia, que el espectador pueda sentirse parte de la filmación. Yo siento que el documental hace que el espectador las acompañe. Ahí se me ocurrió que eso iba a tener más potencia si íbamos al lugar al que ellas nunca habían regresado”, confesó.

La propuesta fue sencilla: viajar a Comodoro para viajar, desde ahí, al Comodoro del 82. Sin saber con qué se iban a encontrar, empezaron a aparecer esos pocos recursos a los que el realizador echó mano y otros que el universo conspiró para ponerle en su nariz.

“La ropa, el casco, las fotos, el refugio, el clima, los sonidos. Esas cositas fueron el puente a ese Comodoro del 82”, detalló Strifezzo sobre el planteo expuesto que, sabía de entrada, podía darse o no. “Pero cuando llegamos, empezó a suceder”, reveló el director sobre los hechos que se dieron por “azar, sincronía o magia”, como lo quieran llamar, y que les permitió revivir escenas que internamente creían muy difíciles de lograr como el oscurecimiento de toda la ciudad, una práctica habitual durante la guerra para esconder la urbanización de posibles ataques aéreos.

Despojado, austero, casi artesanal, como los soldados partieron hacia las Islas Malvinas, podría definirse este documental que hace un uso original y potente de las postales de época que las propias enfermeras proporcionaron.

“En nuestras primeras entrevistas, mientras ellas hablaban yo iba poniendo fotos en cámara y me pareció que quedaba muy fuerte porque se unía el pasado con el presente, un presente que es distinto, porque ellas tienen otro cuerpo, otro porte, y con la foto me gustaba cómo quedaba visualmente. Y me imaginaba que en ese paisaje iba a quedar mucho mejor”, explicó el realizador.

“Nosotras también estuvimos”, que comenzó su recorrido por festivales de manera virtual el año pasado, da a conocer pero no profundiza en la parte “burocrática” de la lucha de estas mujeres para que se las reconozca como veteranas y puedan cobrar algún tipo de pensión. “Se las ningunea bastante”, admitió el director y reveló que su interés, con esta película, está puesta en que “el público, que es más importante que lo militar, entienda que más allá de que estuvieran en las Islas Malvinas o en Comodoro Rivadavia, también participaron de la Guerra”.

A 39 años de Malvinas, en la que murieron 649 soldados y que dejó a más de mil heridos, la herida sigue abierta y seguirá inspirando creaciones a su alrededor porque, cerró Strifezzo, “siempre se puede encontrar algo nuevo. Me parece que el tiempo también da perspectiva para no ver lo inmediato, como esta historia de las enfermeras”.

“Nosotras también estuvimos” tendrá su estreno el jueves, a las 20, por Cine.Ar TV y el viernes se verá a las 22 por Encuentro y a las 22.30 por la TV Pública. Además, desde el jueves se podrá ver gratis en la plataforma Cine.Ar Play. En paralelo, y con la presencia del director y las protagonistas, habrá funciones especiales por el país: el domingo 11 de abril se proyectará a las 19 en el Teatro Auditorium de Mar del Plata con entrada libre y gratuita.