Para llorar: con una emotiva carta Ricky Sarkany despidió a su hija Sofía

La muerte de Sofía Sarkany golpeó duro a la farándula. Sofía tenía 31 años y falleció ayer en Estados Unidos a una semana de ser madre de Félix y luego de pelearle a un cáncer de útero.

En las últimas horas, su padre Ricky, el famoso diseñador de calzado, utilizó las redes sociales para recordar a su .hija con una emotiva carta. “Popi, gracias por enseñarnos junto a Graciela a ser papás. Por darme la oportunidad de ser por un corto tiempo tu maestro y, a partir de ahí, tu alumno y admirador”, comenzó diciendo.

Luego continúa: “Tu eterna sonrisa y bondad. Si la vida se midiera en períodos de tiempo, hasta la eternidad sería poco para compartir con vos. Si la vida se mide en felicidad, sueños y pasión, superaste el límite máximo. Gracias por incorporar a la familia a Tomy, el hijo varón que siempre soñamos y por, junto a él, traer al mundo a Félix”.

El posteo de Ricky no tardó nada en recoger miles de "me gusta" y de comentarios de condolencias por el duro momento que le toca atravesar a su familia. “Pintaste tu mundo de felicidad y amor. Repetías que tenias miles de sueños pero que preferías no tener expectativas... tu filosofía que te permitió disfrutar libremente de la vida. Siempre hiciste solo lo que tu corazón decía que te haría feliz. Y así nos hiciste felices a todos. Tuve el inmenso privilegio de que seas una de nuestras hijas. El orgullo de decir: ‘Soy el papá de Sofia’. Marcaste el camino a tus hermanas que también me enseñan cada día”, agregó.

También hizo referencia a los últimos días de su hija mayor, cuando estuvo internada: “En familia y más unidos que nunca, te acompañamos en la última etapa, donde todo fue amor a través del brillo de tu sonrisa que mantuviese hasta en momentos críticos. Te vamos a extrañar. Estás y estarás siempre en nuestros corazones”.

La carta la cerró firmando como "Papá" y con un post data de agradecimiento: “Gracias a tus tíos, primos, amigos de fierro, al Dr Roberto Reussi, a Daniel H., a Patricia C, a la hermosa familia de tu marido, que hicieron de los últimos años, una etapa sensiblemente feliz”.