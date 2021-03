Piden la erradicación de un basural en 10 entre 42 y 43

Un grupo de vecinos de la cuadra de 10 entre 42 y 43 está preocupado porque desde hace un mes hay un montículo de basura que crece periódicamente sin que nadie lo limpie. “No levantan la basura y los olores son insoportables, además ya se ven moscas, cucarachas y debe haber alguna que otra rata”, dijo una vecina.

Según dijo la gente de la cuadra, no es usual que los residuos no habituales se junten de esa manera sin que nadie los saque y el temor que tienen es que, si no se limpian entre hoy y mañana, queden durante varios días por el feriado de Semana Santa. “Estamos en un lugar de intenso tránsito y con muchos problemas de roedores, salieron en los medios varias notas con quejas de vecinos, por eso no se entiende que exista esta dejadez, queremos que limpien la zona de manera urgente”, agregó un comerciante.

A las ramas de podas, se le sumaron la hojarasca otoñal, cajas, envases descartables y otro tipo de residuos.

Los vecinos indicaron que hicieron los reclamos telefónicos al 147 del Municipio sin que hasta el momento se produjera la limpieza del lugar.

Aguardan una pronta respuesta en ese barrio céntrico, donde ya conviven con el olor nauseabundo que se potenció con la humedad de estos últimos días.