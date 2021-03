Un sindicato porteño hizo paro por la muerte de un docente

Los docentes porteños agrupados en Ademys hicieron un paro ayer y denunciaron la “responsabilidad política” del Gobierno de la Ciudad por la muerte de un maestro a causa de coronavirus, y afirmaron que en las escuelas “no hay condiciones sanitarias ni de presupuesto” para las clases presenciales.

En el marco de una jornada de paro, representantes de Ademys realizaron ayer a la tarde una conferencia de prensa frente a la Escuela Técnica 13, del barrio porteño de Lugano, donde se desempeñaba el maestro Jorge Langone, quien falleció el domingo por coronavirus.

Allí, los docentes rechazaron la “flexibilización del protocolo escolar que sigue analizando” el Ejecutivo porteño, dijo Amanda Martín, secretaria gremial de Ademys.

“Son cientos las denuncias de las escuelas que demuestran que los protocolos no se cumplen, que no hay condiciones para el aislamiento de un docente cuando se detecta un caso sospechoso y que faltan servicios elementales”, agregó.

Martín también afirmó que “en la reapertura (de las escuelas) no hay condiciones sanitarias ni de presupuesto, y no están marcadas por datos objetivos epidemiológicos”. La representante gremial alertó además que “suben los casos de COVID en la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno porteño no toma medidas de prevención ni de emergencia”.

Ademys realizará una asamblea para decidir cuáles son los pasos a seguir”.