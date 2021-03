Fiesta clandestina a todo ritmo en La Plata a pesar de las nuevas restricciones: desarticulada

La Municipalidad de La Plata desplegó esta madrugada un operativo de control de la Nocturnidad, que permitió desarticular una juntada clandestina que no cumplía con las restricciones de nocturnidad ni los protocolos sanitarios correspondientes, frente al Covid-19.

Las tareas fueron llevadas adelante por la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría se Control Ciudadano con el apoyo de la Policía Local, en el marco de políticas de prevención que buscan verificar el cumplimiento de las medidas dispuestas para evitar situaciones de contagio ante la pandemia por el Coronavirus.

En ese marco, se desarrolló la clausura y desalojó de una juntada clandestina que se estaba llevando adelante en una vivienda particular ubicada en el Casco Urbano, la cual no respetaba las normativas vigentes. Frente a ello, se procedió con la sanción de sus organizadores.

“Buscamos trabajar activamente, atendiendo no sólo las denuncias vecinales que llegan a través del 147, sino con operativos de control que incluye recorridos por bares y cervecerías para verificar que se cumpla con el aforo y el actual horario de cierre dispuesto a las 2 AM”, afirmaron desde el área municipal.

“Nos genera preocupación que se desarrollen estos eventos donde no existe ningún protocolo de cuidados en el marco de la pandemia de COVID-19”, subrayaron autoridades. “En estas juntadas clandestinas no se cumple ningún requisito de seguridad para resguardar la integridad física de los concurrentes”, añadieron.

Según se detalló, tras recibir una denuncia vecinal al SUAV (Sistema Único de Atención Vecinal) por ruidos molestos, agentes de la Secretaría se dirigieron a una casa en calle 49 entre 18 y 19, donde más de un centenar de personas estaban participando de una juntada clandestina que se extendió hasta la madrugada.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE LAS 2 Y LAS 6 AM

Cabe recordar que el Municipio de La Plata adhirió a lo dispuesto por la Provincia de Buenos Aires, ante lo cual desde este miércoles quedaron suspendidas –de 2 a 6 de la mañana- las actividades comerciales, artísticas, deportivas, culturales, sociales y recreativas en la ciudad.

A la par, el Municipio dispuso no autorizar eventos sociales al aire libre que no cumplan con las disposiciones vigentes, suspendiendo la realización de eventos masivos como casamientos y cumpleaños, los cuales no serán habilitados por parte de la Comuna.

En ese aspecto, se redujo hasta un máximo de 10 personas todas las reuniones sociales, familiares y de carácter recreativo.

En ese marco, desde la comuna instan a los vecinos a denunciar sobre eventos clandestinos multitudinarios que se organicen en la ciudad, llamando al 0800 - 999 - 5959 o al 147 de Atención al Vecino.