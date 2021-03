Aseguran que las embarazadas vacunadas contra el COVID transmiten los anticuerpos a los recién nacidos

Las mujeres embarazadas que reciben la vacuna contra el coronavirus transmiten sus anticuerpos a sus recién nacidos, sugieren estudios recientes citados por The Wall Street Jornal.

Al menos tres estudios han encontrado que las mujeres que recibieron la vacuna Pfizer Inc. - BioNTech SE o las inyecciones Moderna Inc. durante el embarazo tenían anticuerpos contra el coronavirus en la sangre del cordón umbilical. Eso indica que los bebés de dichas mujeres también recibieron los anticuerpos.

Uno de los estudios también encontró anticuerpos en la leche materna de madres que habían recibido la vacuna durante el embarazo.

Los estudios no analizaron específicamente la seguridad de las vacunas, aunque en uno de ellos, las mujeres embarazadas que fueron vacunadas no informaron más efectos secundarios que las que no estaban embarazadas.

Las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de sufrir un caso grave de COVID-19 y de parto prematuro si están infectadas. Los hallazgos de los estudios, aunque preliminares, sugieren que las mujeres podrían protegerse a sí mismas y a sus recién nacidos de manera segura al vacunarse.

"Dado que los bebés no pueden vacunarse por sí mismos, es una forma en que una persona embarazada puede proteger a su recién nacido", dijo Linda Eckert, profesora de obstetricia y ginecología en la Universidad de Washington en Seattle, que no participó en la investigación.

A medida que se implementaron las vacunas de COVID-19, muchas mujeres embarazadas han tenido dificultades para decidir si deben vacunarse. Detrás de esa lucha hay incertidumbre sobre cuán seguras y efectivas son las vacunas para ellos y sus bebés.

Las autoridades sanitarias no han podido brindar la orientación definitiva que algunas madres embarazadas dicen que les gustaría. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) han dicho que las mujeres embarazadas pueden optar por vacunarse si lo desean.